台中市》中市守望相助隊保險加碼 添購大衣送暖

2018年11月07日 20:45 中時 盧金足

台中市長林佳龍7日向里守望相助隊宣布，2019年將調高平安保險規格，採購保暖又帥氣的守望大衣。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左二）7日介紹嶄新的守望相助隊新制服（右）不忘感謝（左）舊制服的功能。（盧金足攝）

守護里守望相助隊權益！台中市府調高平安保險、汰換服裝設備。（盧金足攝）

台中市長林佳龍7日宣布，將於2019年調高里守望相助隊平安（團體）保險規格，並撥款補助有意願裝置電子巡邏箱的里隊，結合智慧警政，讓資料保存更方便、準確、環保，市府也投入2066萬元，汰換守望大衣等服裝設備，強化守望相助隊凝聚力，提振整體士氣。

警力有限，民力無窮！里守望相助隊是守護台中治安相當重要的民間資源，為維護他們出勤權益，市府將於2019年調高里守望相助隊平安保險規格，結合e化功能，將傳統紙本巡邏作業轉為電子巡邏箱，資料保存更方便，並提升整體巡守效能。

林佳龍表示，台中市總共有約234多隊里守望相助隊，共計1萬2000多名守望相助隊員守護台中治安，為善待第一線執勤人員，四年來市府已實現「守望五相助」政策，包括輔導成立守望相助隊崗亭、汰換守望相助隊老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費等。

「台中市府拚治安有三支箭！」林佳龍說，包括科技辦案、偵防並重及警民合作，在全力推動下，台中市治安持續平穩，春安評比更連續三年蟬聯六都第一。

民政局副長盧政遠強調，市府全力推動「守望5相助」政策，改善里守望相助隊工作環境，每年也編列1億8000餘萬元經費辦理相關業務，經費預算屬全國最優，期望提供更好的照顧與福利制度，做為守望相助隊強而有力的後盾。

為減少守望相助隊出勤時不確定風險，市府將於108年調高里守望相助隊平安（團體）保險規格，包括意外傷害保險金額由140萬調高為200萬元，意外傷害醫療住院給付日額由1200元上升至2000元。

此外，並增加失能增額給付100萬、意外傷害醫療住院慰問金(連續住院3日) 3000元、意外手術費用1萬元等，以實際行動回應里守望相助隊對於台中治安的貢獻。

為進一步提供更好的照顧與福利制度，市府投入2066萬元，一次換新人員所有的大衣、帽子、臂章等，兼顧平時使用功能，也讓他們執勤時能更舒適；並將於2019年調高里守望相助隊平安保險規格，以及結合e化功能，將傳統紙本巡邏作業轉為電子巡邏箱，資料保存更方便，並提升整體巡守效能。

(中時 )