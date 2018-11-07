台CS戰隊狂虐日本竟因「國籍」被棄權 官方回應讓人火大

台灣CSGO戰隊SadStory參加IEM線上預賽，第一場以16:1擊敗日本隊伍，卻在賽後遭官方以「國籍問題」取消資格，引發軒然大波 (圖／翻攝自Crazyface臉書)

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中時電子報
IEM官網上，台灣突然「被消失」在名單中 (圖／翻攝自臉書)
IEM工作人員出面解釋，卻避重就輕，反而怪選手沒有提早告知問題，更嗆「沒興趣了解國際政治問題」 (圖／翻攝自reddit)

台灣CSGO戰隊《SadStory》日前參加2019年IEM(Intel Extreme Master)波蘭卡托維治線上預選賽，第一場以16:1的懸殊比數擊敗日本隊伍《Friendly》開紅門，沒想到賽後竟遭官方以「國籍問題」直接取消資格，讓無數粉絲傻眼，連選手自己都不敢置信，而此事鬧上美國《reddit》論壇後，官方給出的回應更讓人憤怒。

《SadStory》選手Crazyface在臉書粉專上PO文表示，自己隊伍因國籍問題被取消資格，官方回應是要他們去報名中國大陸賽區，但Crazyface表示最早他們就是打算報名中國賽事，當時官方回應是看護照報名，他們拿的是綠色護照而不是中國的紅色護照，因此無法報名中國賽區，轉而報名東南亞區資格，且兩年來都是這樣報，如今卻突然「被棄權」，選手們因此怒批IEM官方無理。

而打開IEM官網一看，整個賽事中都找不到「台灣」的影子，演變成台灣隊伍根本無賽區可報的情況。

事件鬧上reddit後，不少國外網友也議論紛紛，官方眼見風波越來越大，工作人員因此出來解釋，但卻避重就輕，沒有針對事情解答，反而把問題怪到選手頭上。ID「B41Z3」的工作人員指責台灣選手們，當初發現各賽區都沒台灣時，應該先跟他們聯絡，並表示自己是使用聯合國為依據分類，最後更嗆沒興趣討論政治，想多聊在私訊他。

不少網友憤怒，表示如果真的有這種問題，為何《SadStory》當初還能報名成功並且排上比賽，官方根本避重就輕，且許多人表示，事發前一個禮拜在官網明明都還有台灣，事件發生後就突然消失，質疑原因不單純。

IEM主要贊助商Intel晚間也回應，表示將連繫主辦單位了解事件真相。

(中時電子報)

文章來源：reddit

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