陳其邁發布「繁榮經濟好生活」政策白皮書

2018年11月07日 20:41 中時 林宏聰

民進黨高雄市長候選人陳其邁7日在副總統陳建仁陪同下，率12位顧問發表政策白皮書。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁7日在副總統陳建仁陪同下，率12位顧問發表政策白皮書，以「繁榮經濟好生活」作為主軸，分別從城市計畫、經濟發展、文化教育、數位青年4大面向，推出12篇政見，強調自己準備好了。

陳其邁在剛落成不久的亞洲新灣區電競館發表政策白皮書，中山大學校長鄭英耀擔任引言人，他指出高雄20年來，就是一棒接一棒，從謝長廷的海洋首都，到陳菊的幸福城市，2009年的世運會讓全世界看到高雄的幸福，「這是充滿藝術、美學的城市，當我們在談經濟時，才不會顯得財大氣粗」。

鄭英耀說，陳其邁準備整整1年半的政策白皮書延續城市發展，勾勒縣市合併後的6個生活圈，分為城市計畫、經濟發展、文化教育、數位青年4大面向、12篇政見。

現場並公布陳其邁的政策影片，宣示未來要從「拚產業、拚觀光、顧生活」3大主軸，帶領高雄迎向未來。

陳其邁表示，政策白皮書寫了1年多，他對故鄉的想法則準備了2、30年。他以八八風災後的永齡農場為例指出，他們用大數據務農，建立專家系統，手機拍照診斷問題，這就是智慧農業；他預判永齡農場未來直接連結高端市場，手機就是能夠找出解決方案的生產工具，也能把產品賣到更遠的地方；第三步就作為各個智慧生產技術平台。

陳其邁說，自己很早就講智慧城市，結果對手一開始奚落，沒多久後找來前行政院長張善政，就是講他說過的智慧城市。

陳其邁也指出，有了華邦電12吋晶圓廠，連結南科台積電5奈米、3奈米廠，有領先的晶圓製造、IC設計，就要推動智慧交通、智慧醫療，未來會比新竹更有競爭力。

陳其邁說他是一個有料的肉包，已做好萬全準備；也要告訴大家藉由新科技的運用，未來能用便捷的方式改善生活。

陳建仁恭喜高雄市民，因為陳其邁的規畫是看到2、30年後，「這是市民的福氣」。他表示，陳其邁的政見不只會讓高雄愈來愈好，也是帶動台灣正向發展；高雄市能選擇陳其邁，一定會愈來愈好，讓高雄成為台灣的驕傲、亞洲的驕傲、世界的驕傲。

(中時 )