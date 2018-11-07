阿喜擔任庇護工場活動大使收穫多 卻擔心嫁不出去

2018年11月07日 20:22 中時 林淑娟

阿喜、張珮珊、岑永康出席公益活動，讓更多人了解庇護工場相關。（粘耿豪攝）

阿喜7日與岑永康、張珮珊夫妻一起出席勞動部活動，向社會大眾推廣並宣導庇護工場服務項目，她提前到庇護工場參觀實習，實地了解他們的服務以及工作內容，並拍攝影片，沒想到在影片中她笨手笨腳的動作全都入鏡，活動現場跟庇護工場員工學習手作包，又頻頻出槌，讓阿喜大呼：：「完蛋了嫁不出去了啦！」一直要求工作人員不能將影片外流，她哀求：「拜託我還要嫁人啦！」

其實阿喜早早就去庇護工場探訪實習，她被安排去市政府的餐廳見習，不但參觀整個工作流程，更自告奮勇參與製作過程，沒想到光是一個麵包裝袋，就難倒她，她在現場裝了「8次」裝不進去，到最後袋子都飄走。她只能自我安慰說：「術業有專攻，我實在不是做家事的料。」雖然做不好家事，但她笑說自己在庇護工場非常有貢獻地大採購一番，也算是盡了一份心力。

沒想到今日記者會現場，主辦單位安排阿喜和勞動部次長一起學習手作包，由兩位庇護工場員工教導，阿喜一樣在現場大呼小叫錯誤百出，最後次長精準快速地完成手作包，而阿喜則是在庇護工場員工的幫忙下才勉強完成。她笑說，真的很糗，希望這段影片不要流出去，不然真的嫁不出去了啦。

雖然細活好像不太行，不過阿喜搞笑說，從小家中有三個姊妹，身為大姊的自己每次都被爸爸當男生訓練，所以家裡舉凡換燈泡、搬重物，都是她在做，因此自己也算是工具人型的女生。

(中時 )