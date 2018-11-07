10案公投如何開票？中選會推影片說明白

2018年11月07日 20:41 中時 楊佳穎

11/24共10案公投綁大選，中選會今指出，公投案開票作業程序，將先依各公投案案別及圈定內容分類，再逐張點數、唱票；而為使投開票所工作人員充分瞭解公投開票作業程序，並確實依規定執行職務，中選會委託北市選委會製作公投開票作業程序示範教學影片，提供各縣市選委會辦理教育訓練使用，另為使民眾瞭解開票方式，影片也放置中選會網站供各界參考。

中選會推出的影片指出，公投票開票作業將一次開一個公投票票匭，由唱票管理員依公投案編號及圈定內容，將公投票分別置於公投票分類紙之同意票區、不同意票區及無效票區內，並由唱票管理員分別點數唱票。唱票完畢後，先將票數填入票數欄上方空白處，待誤投票匭之公投票認定、合併計入後，再填入票數欄。

緊接著，由主任管理員會同主任監察員將點算完畢之公投票集中放置於一處桌面，另由唱票管理員重新擺置公投票分類紙，準備下一個票匭之開票作業。

中選會指出，此次共有10件公投案，為避免選務人員在高壓與過勞情況下辦理開票作業，並盼於投票日當日完成開票作業，中選會在提高開票效率、確保開票過程透明、受社會信賴及民眾可充分監督等原則下，訂定公投開票作業程序。

中選會強調，開票過程仍有唱票規定，工作人員唱票時，會向參觀席參觀民眾展示公投票圈定內容；而完成唱票後，唱票管理員將會同監察員進行複算，以確認票數，開票過程公開透明，民眾可以充分監督。

(中時 )