10案公投如何開票？中選會推影片說明白

中選會推影片說明公投案開票方法。（翻攝影片）

友善列印
中時

11/24共10案公投綁大選，中選會今指出，公投案開票作業程序，將先依各公投案案別及圈定內容分類，再逐張點數、唱票；而為使投開票所工作人員充分瞭解公投開票作業程序，並確實依規定執行職務，中選會委託北市選委會製作公投開票作業程序示範教學影片，提供各縣市選委會辦理教育訓練使用，另為使民眾瞭解開票方式，影片也放置中選會網站供各界參考。

中選會推出的影片指出，公投票開票作業將一次開一個公投票票匭，由唱票管理員依公投案編號及圈定內容，將公投票分別置於公投票分類紙之同意票區、不同意票區及無效票區內，並由唱票管理員分別點數唱票。唱票完畢後，先將票數填入票數欄上方空白處，待誤投票匭之公投票認定、合併計入後，再填入票數欄。

緊接著，由主任管理員會同主任監察員將點算完畢之公投票集中放置於一處桌面，另由唱票管理員重新擺置公投票分類紙，準備下一個票匭之開票作業。

中選會指出，此次共有10件公投案，為避免選務人員在高壓與過勞情況下辦理開票作業，並盼於投票日當日完成開票作業，中選會在提高開票效率、確保開票過程透明、受社會信賴及民眾可充分監督等原則下，訂定公投開票作業程序。

中選會強調，開票過程仍有唱票規定，工作人員唱票時，會向參觀席參觀民眾展示公投票圈定內容；而完成唱票後，唱票管理員將會同監察員進行複算，以確認票數，開票過程公開透明，民眾可以充分監督。

(中時 )

陳其邁發布「繁榮經濟好生活」政… 搶攻勞青選票！ 徐耀昌推幸福居 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。