大戶屋這款定食 只賣2周超限定！

大戶屋將於11月13日推出「炭烤牛舌定食」，快閃上市2周。圖／業者提供

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劉馥瑜
大戶屋「炭烤牛舌定食」。圖／業者提供
大戶屋積極強化平板點餐等友善獨食客群的設備。圖／業者提供
大戶屋近期6成新開的店鋪，都有加寬的獨食座位區。圖／業者提供

日式定食連鎖餐廳「大戶屋」將於11月13日起，推出全新「炭烤牛舌定食」，期間快閃只賣2周，業者表示，該款定食係採用高品質牛舌，以生薑醬油醃漬後，再以炭火燒烤，搭配微辛味噌醬，吃起來Q彈有勁，彷彿牛舌在舌間跳舞！

大戶屋說，為邀請消費者到大戶屋吃牛舌，限定販售期間，只要點炭烤牛舌定食，即可獲贈一杯飲料（50元），享聚卡會員還可享95折優惠。

此外，呼應光棍節將至，大戶屋表示，因定食的特殊餐點設計，一份套餐組合可同時吃到米飯、主菜、配菜與湯，一個人也能吃得均衡又開心，據內部銷售統計，平均每4位上門的客人，就有1人獨食，因此，近期大戶屋也積極強化友善獨食設計，如增設單人座位區、平板點餐設備，一個人吃飯也不尷尬。

大戶屋還說，與一般餐廳吧台區不同的是，大戶屋的單人座位區多是方形大長桌，客人不用面壁吃飯，且相較於親友共享的雙人桌、四人桌，單人座位用餐空間增加10公分，呈現「保持距離卻不孤單」的用餐氛圍，受到許多消費者喜愛。

目前大戶屋全台共37家店，今年10月來更陸續進駐誠品南西店、左營新光三越、微風中研院店、高雄夢時代、桃園台茂購物中心拓點，適逢年底百貨週年慶旺季，消費者逛累、買累了，就可到大戶屋吃飯休息！

(工商 )

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