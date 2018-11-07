BL版《愛上哥們》徐鈞浩、吳承洋攜手 共譜甜蜜《圈套》

2018年11月07日 20:44 中時 林淑娟

CHOCO TV自製劇《HIStory》系列自2017年推出後，引領台灣OTT產業BL劇風潮，更屢次刷新站上自製劇瀏覽量紀錄，《HIStory2》播出後更突破千萬流量，第二單元《越界》也入圍第53屆電視金鐘獎「迷你劇集獎」，CHOCO TV趁勝追擊，明年將再推第三季，7日宣布《HIStory3》第一單元《圈套》正式開鏡，由剛拿下金鐘獎戲劇節目導演獎，同時也是《HIStory2》第一單元《是非》的導演李青蓉執導，並由林珮瑜、邵慧婷共同編劇。

《HIStory3》第一單元《圈套》將有兩對高顏質、好身材的雙CP，分別由徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒領銜主演，徐鈞浩曾演出《夢裡的?千道牆》、《天?請閉眼》、《荼蘼》、《戀愛沙塵暴》等劇，亮眼外型深受觀眾喜愛，於《圈套》中將飾演有勇有謀、正義感十足的刑警，與吳承洋飾演、冷靜深沉、擅長謀略的黑道少主，共譜一段屬於正義警察和黑道少主的甜蜜愛情故事；卞慶華曾演出《以愛為名》、《本願路》、《城市情歌》等多部電視、電影，於《圈套》一劇中飾演吳承洋的得力手下，個性詭秘莫測又帶點玩世不恭，卻被陳廷軒看似無害的外表無害的柴犬系男孩吸引，譜出一段獅子與小白兔的警匪戀曲。

除了四位小鮮肉，林意箴、丁春誠也將參與演出，《花甲男孩轉大人》中飾演為愛叛逆的林意箴，再次和李青蓉導演合作，於《圈套》中飾演黑幫大小姐，丁春誠則於劇中飾演默默守候的特助，兩人將有不少對手戲，是《圈套》的另一大看點。

《圈套》故事是描述警察與黑道的男男戀，在追查一場命案真相的過程中，彼此從對立關係到逐漸靠近，尋找真相的同時，卻也一步步掉落愛情的圈套，徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒飾演的雙CP，將帶來兩種全然不同的BL愛情故事。

(中時 )