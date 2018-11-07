尹立辭局長 參加「We Care高雄」對抗韓粉網軍

尹立請辭高市文化局長。（圖／翻攝尹立臉書）

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中時電子報
尹立在臉書PO辭辭聲明。（圖／翻攝尹立臉書）

高雄市長候選人韓國瑜充分掌握網路制空權，已引發另一鼓力量決定反制，高雄地方人士透過臉書「#weCARE高雄」表達在地反網路霸凌的聲音，高雄市文化局長尹立甚至請辭力挺，「不斷醜化高雄人的文化水平，甚至惡意網路霸凌…拿下行政的身份，好好的把自己的想法論述出來。」

尹立在臉書說，他是用文化局前局長，一位設計師、大學老師與自許文化人的角色，參加「We Care高雄」運動；PO文雖然沒有指名道姓罵人，但他說，這段時間看到不斷編寫的荒謬劇情，盜用泰國、汽車公司的影片，不斷用北漂議題操弄高雄人的痛，以此影射韓國瑜及韓粉們侵犯智財權、操弄高雄人。

同樣沒有指名道姓，但都看得懂尹立在罵誰，他說，以偏概全，全面否定這些年的改變，也不斷醜化高雄人的文化水平，甚至惡意的網路霸凌，都讓他無法坐視。「當候選人不斷宣稱自己不攻擊對方的同時，其陣營網軍卻不斷製造寒蟬效應，我覺得我必須走出來，拿下行政的身分，好好的把自己的想法論述出來。」

尹立的辭職，不意外地引來PTT網友酸言酸語，「以退為進，輸誠後，將來會步步高升」、「護航有功，花媽賞你一個位子」、「蹲下去是為了跳得更高」；但也不乏支持聲音，「這文化局長很有自己的理念」、「韓粉真的很噁心，跟你站不同立場就不管是非狂酸」、「高雄的進步，真的很明顯啊」。

尹立PO在臉書上的辭職聲明，通篇都在指責、抨擊韓國瑜及韓粉，但完全不見「韓國瑜」3個字，連「韓粉」這2個字也沒出現。

(中時電子報)

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