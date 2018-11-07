甄嬛、如懿將在金馬「婆媳同框」 最強綠葉苑瓊丹來台助陣！

孫儷和老公鄧超皆以《影》入圍金馬。（金馬執委會提供）

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金馬執委會今宣佈，入圍本屆最佳男主角的鄧超、邱澤、段奕宏、徐崢、彭昱暢都將出席典禮，準影后周迅、孫儷、趙濤、謝盈萱、曾美慧孜也確定全員到齊，10位演員共為金馬增色。台灣觀眾將有機會目睹大陸演藝圈的恩愛夫妻檔孫儷、鄧超牽手走上紅毯，大陸人氣戲劇《甄嬛傳》主演孫儷和《如懿傳》女主角周迅還有望在典禮上同框，畫面令人期待。

繼先前公布的巨星頒獎陣容，以及金馬執委會主席李安、評審團主席鞏俐，角逐本屆金馬獎的周迅、劉若英、鄧超、陳奕迅、張藝謀、鍾孟宏，也將同時擔任頒獎人。去年奪下最佳新導演和改編劇本獎的黃信堯，以及大銀幕上的經典「綠葉」苑瓊丹也將和羅家英驚喜登場。

本屆金馬獎主視覺海報特別強調：「相對於電影，人人都是配角。」90年代在大銀幕上認真搞笑的苑瓊丹，在《逃學威龍》、《威龍闖天關》、《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》幽默滑稽的演出，是許多觀眾的共同記憶。

與苑瓊丹搭檔頒獎的是曾獲金馬獎最佳男配角、同樣在周星馳喜劇《凌凌漆大戰金鎗客》、《齊天大聖東／西遊記》有著經典演出的羅家英。羅家英今年還特別演出台灣電影《切小金家的旅館》，勾起不少影迷的回憶；他和好久不見的苑瓊丹登場頒獎，應會是本屆典禮的又一亮點。頒獎典禮將於17日台北國父紀念館舉行。

(中時 )

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