搶攻勞青選票！ 徐耀昌推幸福居 徐定禎補貼青創貸款利息

苗栗縣長候選人徐耀昌7日晚成立勞工團體後援大會，來自18鄉鎮市的幹部及勞工等代表近千人，齊聚苗栗競選總部，現場旗海飄揚、加油、凍蒜聲不斷，場面熱烈。（巫靜婷攝）

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巫靜婷

苗栗縣長候選人徐耀昌7日晚成立勞工團體後援大會，提及勞青政策表示3年多招商引資超過7630億元，創造2萬個就業機會，若連任將進行幸福居計畫，興建社會住宅，讓年輕人都買得起房子。

徐定禎則拋出3大勞青政見，青年創業方面提出，給予青年創業貸款無息補貼、創建數位APP館成為青創中心等，勞工方面提出利用各區域的閒置空間舉辦區域性職訓中心，替勞工朋友省去遠離家庭學習一技之長的舟車勞頓。

來自18鄉鎮市的勞團幹部及勞工代表等近千人齊聚徐耀昌苗栗競選總部，職業總工會理事長彭秀敏表示，徐上任後成立勞青處，已建置3處青創基地，提供1條鞭服務，媒合工研院輔導有志創業青年精進生產技術。

徐耀昌表示，因出身基層所以十分了解勞工的心聲，他強調為鼓勵青年返鄉，將推動幸福苗栗居計畫，明年初起，以包租代管媒合400戶民間空屋作為社會住宅，釋出房屋的房東給予租稅減免。

3至5年的中程目標，則是活化高鐵住二用地、郵政用地、污水處理廠用地、舊衛生局及動防所，興建數百戶社會住宅，讓年輕人都買得起房子，照顧鄉親住居權益。

對此，徐定禎的勞青政見則偏向後援支持，提出獲得中央青創貸款的團隊或公司，縣府將協助支付利息；將文創、新創青年集合到數位APP館交流學習，作為彼此共同創業與互相支持的系統；職訓課程利用各區域的閒置空間舉辦，替勞工省去因學習而花費的通勤時間成本。

(中時 )

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