炎亞綸爸媽「電線繞頸」以死相逼 青春期就懷疑過他性向

2018年11月07日 20:53 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人炎亞綸出道多年，屢次傳出緋聞，更跨越男女之間，今（7）日他被爆出私生活複雜，甚至劈腿3男的新聞，晚間他已發出聲明道歉，但性向疑雲卻曾讓炎的父母以死相逼「拿電線繞頸嚷自殺」。

炎亞綸出道多年，曾和鬼鬼、郭雪芙、「棒棒堂」阿本、呱呱，先後傳出緋聞，今日則被爆出劈腿3男，甚至流出接吻照與通訊軟體對話。據《壹週刊》報導，炎亞綸曾在專訪時透露：「性向對我來說是個壓力，我常上網看到網友講得很難聽，很難過…」甚至說出父母對他以死相逼，還「拿電線繞頸嚷自殺」。

炎亞綸晚間發出聲明，承認自己沒有處理好私生活。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

他表示青春期時，父母就懷疑他的性向，他曾與某個男生經常聊電話從半夜到早上，媽媽就開始管控他的交友，也說「家裡很傳統，不太能接受，所以她連同爸爸，三天兩天說要上吊，脖子纏電線到快死掉，我爸還曾經叫我幫他穿襪子，送他最後一程 …」。

他透露，曾有個哥哥但在1歲時夭折，因此媽媽寄予厚望，才會衝突不斷，曾經在小學時考了94分，只因為漏看一題，媽媽就抓狂搥牆。也坦言曾撞傷手腕上新聞，就是和家人吵架槌牆受傷。

不少歌迷已開始在網路上表示力挺偶像，要炎亞綸勇敢做自己。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

晚間炎亞綸發出聲明道歉，「我很抱歉沒有處理好我自己的私人生活，迫使必須用這樣的方式被呈現。而華研國際也表示，不會再對此事做出任何回應。

(中時電子報)