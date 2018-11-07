經典傳承老味道 台糖長榮「老上海夜明珠」晚宴1117登場

2018年11月07日 22:48 中時 曹婷婷

長榮國際連鎖酒店走過1／4世紀，結合北中南5家分館、10位不同廚齡、不同菜系專長廚師，耗時1年完成「傳承1／4世紀風華」菜單。（曹婷婷攝）

17日舉辦「老上海夜明珠，經典傳承覽芳華」晚宴。（曹婷婷攝）

每個人心中都有一個「食光寶盒」，長榮國際連鎖酒店走過1/4世紀，結合北中南5家分館、10位不同廚齡、不同菜系專長廚師，耗時1年完成「傳承1/4世紀風華」菜單，囊括經典菜、創意台菜、在地招牌菜3大系列等多道料理，17日舉辦「老上海夜明珠，經典傳承覽芳華」晚宴，將經典、上海料理融合上桌，並還原3、40年代百樂門歌舞，每桌優惠價1萬8000元(另計1成服務費)，邀各界朋友回溯老上海醉人時光。

由長榮國際連鎖酒店總公司鄭東波協理領軍，串聯北、中、南各館老中青三代廚師，從尋求在地食材開始，經無數次會議、試菜，到擺盤盛器等決定，琢磨一年，不僅溯源菜餚典故，對於滷、燉、炸、燒、煨、烤、蒸、煮等工序步步要求到位。

台糖長榮酒店傳承1/4世紀風華菜單，是許多饕客、家庭、名人久久無法忘懷的老味道為經，以深厚美食料理底蘊為緯，期喚醒大家深藏心底記憶中的美味。

經典菜中，「肴肉順風耳拼盤」有300多年歷史，是鎮江傳統名菜；「馬告松鼠海皇斑」主廚一刀到底，不切斷魚皮，形成格子狀，整串拿起時如松鼠般而聞名；「梁溪酥脆鱔」又名無錫脆鱔，因無錫古稱梁溪因而得名，其它還有點餐率特高的「檸檬雪花牛」、「糯米釀雞翅」等料理，皆是饕客們聽聞便食指大動的經典。

即日起，長榮桂冠台北、長榮桂冠台中、台糖長榮酒店三分館的長園中餐廳皆可享用美味經典料理；長榮桂冠基隆、長榮桂冠台中、台糖長榮酒店、礁溪鳳凰長榮的自助餐廳每天也有輪番推出經典菜色，此外，各館共同推出「用選票，住總統套房」活動，消費滿2000元即送經典菜一道和票選抽獎券一張，寫下心目中最愛經典菜，10月起每月將抽出長榮連鎖酒店全台各館總統套房2天1夜豪華住宿券。

(中時 )