珠海原市長李澤中被雙開

2018年11月07日 20:54 旺報 呂佳蓉

據大陸廣東省紀委監委消息，日前經省委批准，省紀委監委對珠海市委原副書記、市政府原市長李澤中嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，李澤中違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，超標準乘坐交通工具；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；違反廉潔紀律，公款報銷個人費用，違規從事營利活動，收受禮金。濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失，涉嫌國有公司、企業人員濫用職權犯罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

據相關報導指出，李澤中身為中共黨員領導幹部，喪失理想信念，背離宗旨意識，私欲膨脹、腐化墮落，與不法商人沆瀣一氣，把公權力變為謀取私利的工具，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且在中共黨的十八大後不收斂、不收手，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據大陸《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會會議、省委常委會會議研究，並經中央紀委常委會會議審議後報中共中央批准，決定給予李澤中開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

(旺報 )