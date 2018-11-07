當Kitty遇上酷企鵝！三麗鷗家族音樂劇明年春季登場

2018年11月07日 20:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

備受大小朋友喜愛的Hello Kitty前陣子剛過生日（10月29日），大家都知道天蠍座的她有一個青梅竹馬「丹尼爾」，然你知道嗎？其實也有人可是愛慕她許久呢！明年228假期來台北國父紀念館看三麗鷗家族親子音樂劇，看可愛角色明星大跳歌舞，放閃也放萌，演繹動感也溫馨的冒險故事！

風靡世界的長紅明星三麗鷗家族的音樂劇，將在明年228連假（3月1日至3月3日）於台北國父紀念館精彩上演囉！集結了三麗鷗家族最火紅的Hello Kitty、酷企鵝、丹尼爾、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、酷洛米及蛋黃哥等三麗鷗人氣明星主演，要用最華麗的歌舞演出、最趣味的互動體驗、最驚喜的戲劇魔法帶給所有喜愛三麗鷗家族的朋友們。

三麗鷗家族自1960年誕生以來，伴隨著一代又一代粉絲的成長，帶給大小朋友滿滿的歡樂、愛。今年日本企業「三麗鷗」與「愛貝克思」跨界合作，明年更將於2019年3月台北國父紀念館正式上演大型音樂劇，帶來十多首活潑動人的舞曲！

2019年度巨獻三麗鷗音樂劇《酷企鵝瘋狂實驗室》，以「愛」與「忌妒」為劇本發想概念，本劇由Hello Kitty與酷企鵝領銜主演，講述酷企鵝在「忌妒大魔王」的慫恿之下，綁架了布丁狗與美樂蒂進行他的瘋狂實驗，而Hello Kitty與丹尼爾為了拯救朋友，就算十分害怕忌妒大魔王，還是勇敢的踏上冒險之路。結果會是怎樣呢？就有待粉絲們到現場一探究竟了！

本劇以互動型式演出，藉由精彩絕倫的音樂、華麗夢幻的舞蹈，讓粉絲們不用遠赴日本，就能進入三麗鷗的魔法世界，想與三麗鷗明星近距離互動嗎？邀請你一起來體驗他們的可愛「萌」力！這更是一齣富含教育意義的音樂劇，運用舞蹈、帶動遊戲等橋段，讓觀眾更加融入劇情，希望在輕鬆看劇的同時，鼓勵孩子培養一顆正直、友愛又勇敢的心。

「酷企鵝瘋狂實驗室」將於108年3月1日至3月3日在台北國父紀念館演出，11月16日起在全台7-11 ibon可以搶先購票。

(中時電子報)