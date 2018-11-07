鍾瑶巴黎通 回台養成不穿內衣習慣

鍾瑶為加強法文，開拍前每天看3部法國電影。(羅永銘攝)

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時尚鍾瑶出席電影記者會。(羅永銘攝)

鍾瑶7日出席新片《我想要你記得＿》記者會，坦承電影去年拍完，前男友吳慷仁有愛相隨，飛去法國找她玩，如今兩人分手超過1年，因為換手機，舊情人同遊的合照早已沒留存，時常去法國的她也不會觸景傷情，「沒甚麼感觸，反而比較想念一起在法國拍電影的演員。」

鍾瑶雖沒熟到是個法國通，但可以算是巴黎通，朋友要去巴黎玩之前都會問她，自己也入境隨俗，養成當地開放不穿內衣的習慣，激突都是稀鬆平常事，「大家在法國很少穿內衣，也把這習慣帶回台灣，冬天衣服比較厚就不會穿內衣。」

因鍾瑶到法國打扮像當地人，比較少遇到扒手事件，也習慣把錢摺得很小放在口袋裡面，只有一次在逛博物館，因為觀光客多宵小相對多，事發當下她已把包包放在前面，仍有一個女竊賊在人擠人的地方，從背後伸手繞到她前面，試圖拉開包包的拉鍊，被阻止後沒想到隔不久又再被同1人偷1次，只能大聲喝止。

回憶當時在法國拍攝的情況，鍾瑶透露自己是隻身前往近兩周的時間，一進劇組發現同片3位演員黛博拉芳索、保羅海秘、文生琣瑞茲絲毫沒有一丁點架子，拍戲空擋彼此會聊起生活大小事，鍾瑶更因此與黛博拉結交為好友，私下還帶她到台北大稻埕旅遊，體驗台灣的傳統文化與美食，不過挑戰臭豆腐失敗。電影16日在台上映。

(中時 )

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