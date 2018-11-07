Paul規定家人「全裸上床」！蔡逸帆不准老公在外洗澡

2018年11月07日 21:12 中時 林淑娟

明星們上《上班這黨事》聊家中規矩。（TVBS）

藝人撒基努、Paul、甄莉、章家萱、蔡逸帆等人上TVBS《上班這黨事》分享家中規矩，Paul自曝要求「不能穿衣服上床鋪」，撒基努則規定全家都要全力為中華隊賽事加油，就算賽程在半夜也會挖小孩起床。蔡逸帆和老公則會為電視遙控器爭論不休，敗下陣的蔡逸帆只能用平板追劇，還被老公念身教言教不佳。

Paul因為學生時期住校，自己床鋪被同學褲上的跳蚤侵入，害他全身被跳蚤咬傷，內心因此產生陰影，從此規定家人「上床就一定不能穿衣服」。不過他透露有次咪咪穿女僕裝要誘惑他，卻被Paul下意識踢下床，氣到老婆從此拒絕穿性感內衣，讓Paul哀怨搞笑說裸睡習慣「毀了我一生」。

蔡逸帆質疑家中遙控器為何一定專屬老公，透露婚前老公總是尊重女方，無論冷氣或電視遙控器，一切女友優先，但婚後才發現老公享受掌控遙控器，只要蔡逸帆使用過，老公就會大怒質問誰動了遙控器，還解釋外國教育「遙控器就是一家之主遙控！」讓蔡逸帆大傻眼。主持人陳建州馬上建議她私下買個萬用遙控器，「但你這一根（遙控器）永遠不要讓妳老公知道！就藏在口袋裡」。

蔡逸帆還爆料有次老公說跟兄弟去按摩，她剛好人在外，就直接去按摩店等老公，沒想到一進店家，看見按摩小姐都穿著百褶裙和低胸襯衫，再翻閱價目表，竟瞥見「攝護腺護理」這個服務項目，讓她當下喊：「什麼鬼！」趕緊叫店家把老公叫下來，雖然男方解釋他是單純按摩，但兩人回家剛好坐計程車，蔡逸帆馬上追問司機詢問某某按摩店評價，才發現店家並不單純，從此規定老公「不准在外洗澡」！她還怒氣沖沖地地說：「否則誰知道他幹了啥！」

針對遙控器爭霸戰，Paul也表示家中有類似情況，有次回家發現家中所有遙控器瞬間失靈，才發現是老婆咪咪一怒之下拔掉所有遙控器電池，唯有老公讓出選台權她才願歸還電池。

(中時 )