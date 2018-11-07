撕民進黨黨證挺韓國瑜 六龜觀光休閒協會理事長施惠昇：壓力大

2018年11月07日 21:23 中時 林雅惠

施惠昇說，他1997年就加入民進黨，黨齡21年，也競選過黨代表。（林雅惠攝）

莊男攜帶棉被等用品，7日凌晨從楠梓家騎機車進駐高美醫專造勢會場。（林雅惠攝）

陳姓男子很欣賞韓國瑜政見，從台中特定開車南下，提前進駐會場。（林雅惠攝）

又有綠營人士倒戈挺韓！今年10月間出任民進黨高雄市長候選人陳其邁六龜後援會榮譽會長的六龜觀光休閒協會理事長施惠昇，7日中午撕毀黨證，公開改挺國民黨市長候選人韓國瑜，他說，這次市長選舉他體認韓國瑜對當地產業的關心，因此決定以個人身分挺韓。

施惠昇表示，原本中午有一群和他理念相同的溫泉業者要一起出面挺韓，但多數因有所顧慮臨時卻步，他一上午就接了至少50通電話，30通未接來電，壓力可想而知。

施惠昇說，莫拉克風災後，寶來溫泉觀光生意一落千丈，來客量僅先前的2成，中央和地方政府雖然舉辦多次溫泉季活動促進產業發展，但都是只曇花一現，生意相當難做，近年又受到陸客減少導致旅館業者削價競爭及軍公教年改影響，讓當地觀光業無法翻身，於是他決定不再支持民進黨，改挺支持韓國瑜。

施惠昇強調，百姓要的只是過好日子，今年9月間韓國瑜在前高雄縣長楊秋興等人陪同下與六龜業界座談時，韓對產業的論述就打動他，這次公開挺韓是個人行為，不代表觀光協會，如果理監事認有不妥，他也可以辭去理事長職務。

施惠昇說，他1997年就加入民進黨，黨齡21年，也競選過黨代表，他拿出民進黨證於現場撕掉，宣告與民進黨畫清界線。

施惠昇今天在仍在趕工搭設舞台的韓國瑜8日美濃造勢會場表態支持韓國瑜，並強調明天將動員好友一起來挺韓。現場已有民眾深怕重演10月26日在鳳山造勢時擠不進場窘境，準備好一些日用品到美濃高美醫專佔位子過夜。

一名住在楠梓區右昌的75歲莊姓男子7日凌晨5點多從家中騎了近一小時機車進駐高美醫專造勢會場，並攜帶藥包、棉被、蚊帳、茶壺等用品，決定在會場過一夜。

莊男表示，為了親眼見韓國瑜一面，上一場鳳山的造勢晚會他也抵達現場，但因人數過多而無法擠入會場，避免期望再次落空，因此提早入場，搶占最佳位置。

除了高雄支持者外，今天另有來自台中的「韓粉」開著改裝成車床的54歲陳姓男子提前進駐會場，他說，自己雖非高雄人，但很欣賞韓國瑜政見，也感受到「民心思變」，特定開車南下卡位挺韓。

韓國瑜第一場鳳山造勢晚會，現場湧入支持群眾5萬人，擠爆會場、周圍陸橋及馬路，8日即將登場的大旗美地區挺韓造勢晚會，由於場地選擇在高美醫專操場，空間有限，加上大旗美地區人數不到15萬，不如大鳳山區70萬人口，加上地點偏遠交通不便，若能夠破2萬人，就算是達成目標。

由於旗山分局將於明天下午4時左右將視現場人潮狀況實施交通管制，不少旗美地區鄉親獲悉後，許多農友決定放下鋤頭，表態明天午餐後就要紛紛騎車進駐會場，也有上班族請假要到現場挺韓，更有北漂、中漂年輕人返鄉聲援。

美濃商圈餐廳7日也湧現不少外地「韓粉」人潮提早進駐，附近民宿都被訂滿，出現難得一見的人潮。美濃地方人士表示，自從有選舉以來，從未見過如此「韓流」引發的群眾支持效應。

(中時 )