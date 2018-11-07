新北》侯友宜同意辯論 蘇貞昌提交叉詰問2主張

2018年11月07日 21:24 中時 吳岳修

侯友宜點頭同意辯論，蘇貞昌7日晚間赴三重參加活動時強調「終於看到人民的力量」，蘇對於８日將協商辯論一事提出候選人交叉詰問、全國性電視台主辦辯論會等2項主張，他認為一來不會增加選委會負擔，二來也能讓所有新北市民清楚看到辯論內容。

蘇貞昌說，民調顯示8成以上新北市民希望看到市長辯論，侯友宜躲了82天才同意，讓大家看到人民的力量很大，只有把人民力量團結起來，才可以改變新北市；蘇不忘諷刺新北市選委會立場偏頗，他認為侯在下午3時42分同意辯論，選委會不到一小時就來電通知８日下午協調辯論，「選委會配合的很好，這樣的選委會公正性不會讓人懷疑嗎？」

蘇貞昌認為，就算8日協調成功，距離實質辯論只剩一個工作天，要找所謂公正人士其實很難，他提出２點主張，第一是兩個候選人直接交叉詰問，第二交由全國性電視台主辦辯論。

蘇貞昌強調，他已經跟3家電視台簽過約，也有電視台表示願意主辦，如果交由電視台辦不會再增加選委會工作負擔，也可以讓新北市民更清楚看到辯論內容，他相信這樣符合8成以上新北市民期待。

蘇貞昌也說，侯友宜同意辯論，代表了侯的民調已經不如以往，因為最近還有媒體的民調顯示他跟侯友宜是五五波，侯友宜被逼急了，才會同意辯論，否則如果侯友宜的民調像以往高，以他的高傲怎麼會改口，「這個用膝蓋想也知道」。

(中時 )