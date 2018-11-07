他們去台中的理由都很妙！浩子為玩撲克牌、于美人為900元牛肉麵

2018年11月07日 21:25 中時 林淑娟

于美人假裝抱起浩子。（衛視中文台）

衛視中文台《請問你是哪裡人》7日舉行記者會，扮演皇上的于美人點名翻牌，盛大歡迎「皇后」浩子加入，浩子不只展現嬌媚有如皇后上身，拍照時也假裝被于美人公主抱，還在現場「撩」起于美人，現場示範于美人跟他分享由下往上的「挑逗」按摩，逗得于美人哈哈大笑，當場臉紅心跳、滿臉害羞！

浩子說到其實兩人幾天前竟然在台中高鐵站巧遇，當於于美人還不知道將與浩子合作主持，但是浩子已經知道只是不好意思跟她說。兩人巧遇後還互相關心對方下台中做什麼，原來浩子是為了下台中跟同學玩撲克牌，而于美人是為了一碗900元的牛肉麵專程南下，于美人笑說「這才知道我們兩個的共通點就是會為了別人覺得不怎麼樣的事情，但對我們來說是很有意義的事情堅持去做」。

浩子也補充說到，自己跟于美人是演藝圈中唯二帶家人去環遊世界的，于美人旋即接話說：「我回來就離囉！」頓時讓全場笑翻，浩子也傻眼地說：「皇上你這是那壺不開提那壺啊！」。

對於衛視中文台即將播出的《如懿傳》，于美人表示自己看了很多清宮劇，發現皇宮是個容易讓人扭曲的地方，所以是哀矜而勿喜，就是看到可憐的人或是看到壞人得到果報，其實也都有不得已的地方，于美人表示自己其實很想幫周迅配音，因為兩人的聲音有點像，如果周迅嗓子不舒服的話自己可以幫忙，還笑說不知兩人燕好的時候會發出什麼聲音，一旁扮皇后的浩子當場搞笑起來，用低沉的聲音說：「喔！皇上！頗棒」，又引來大家一陣大笑。

于美人說，能與浩子合作，她是很期待，因為之前製作單位陸續有徵詢過有沒有想跟哪位藝人一起主持，當時她就想等人選出爐再來看看，後來確定是浩子後，她立刻覺得「中了」，因為她注意浩子很久了，希望跟浩子合作後，彼此間能學到不一樣的互動，不被時代淘汰。

浩子笑說對于美人第一印象就是「憑什麼」，因為他以往主持美食節目，都要親自走訪店家，但于美人卻是在攝影棚內等店家上門，但自己加入才發現這裡好像還不錯，因為吃得很好。于美人對浩子的第一印象就是隻猴子一直跑，憑什麼長這樣也可以做主持人，惹得浩子在一旁抗議說：「沒有好話可以說嗎？」惹得大家大笑。

浩子說，于美人博學多聞有如大英博物館，裡面什麼都有，他其實最想跟于美人合作深夜節目，因為之前在製作單位安排下他們曾一起吃飯，酒過三巡後兩人聊開，于美人跟他分享如果是順向、由上往下摸叫「按摩」，但如果是由下往上就是挑逗，說著說著還當場就在于美人的手上示範了起來，惹得于美人哈哈大笑外還臉紅心跳害羞了起來。于美人笑說，其實跟浩子分享的是她有深入研究過的「放鬆按摩」與「性愛按摩」兩者的不同，「結果浩子只記得逆向的部分」。

(中時 )