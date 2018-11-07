2018客家傳統音樂節　哈客八音鬧連連

桃園市政府客家事務局主辦2018客家傳統音樂節，今年以「哈客八音鬧連連」為主題在桃園機場舉行，桃園市長鄭文燦、客家事務局局長何明光、采盟免稅店董事長古素琴等人皆出席活動。（陳麒全攝）

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采盟免稅店與桃園市客家事務局共同邀請到和成八音團為活動揭開序幕，以嗩吶、鑼與鈸為主的客家八音演奏，讓現場充滿著濃濃的客家風情。（陳麒全攝）
桃園市長鄭文燦表示，音樂是世界共同的語言，而且音樂能夠展現文化的本質，客家傳統音樂節就是具有代表性的客家盛事。（陳麒全攝）
桃園市政府客家事務局主辦2018客家傳統音樂節，今年以「哈客八音鬧連連」為主題在桃園機場舉行，桃園市長鄭文燦、客家事務局局長何明光、采盟免稅店董事長古素琴等人皆出席活動。（陳麒全攝）
除了歡慶喧鬧的八音演奏外，采盟免稅店更將客家傳統遊行完整呈現在桃園機場，還有桃園市客家事務局可愛的吉祥物－ㄚ弟ㄚ妹與旅客拍照互動。（陳麒全攝）
除了歡慶喧鬧的八音演奏外，采盟免稅店更將客家傳統遊行完整呈現在桃園機場，還有桃園市客家事務局可愛的吉祥物－ㄚ弟ㄚ妹與旅客拍照互動。（陳麒全攝）
除了歡慶喧鬧的八音演奏外，采盟免稅店更將客家傳統遊行完整呈現在桃園機場，還有桃園市客家事務局可愛的吉祥物－ㄚ弟ㄚ妹與旅客拍照互動。（陳麒全攝）

由桃園市政府客家事務局所舉辦的「2018客家傳統音樂節」今年已邁入第3個年頭，為透過音樂傳遞客家語言文化之美、讓出境的各國旅客能夠認識客家文化，采盟免稅店與桃園市客家事務局共同邀請到和成八音團為活動揭開序幕，以嗩吶、鑼與鈸為主的客家八音演奏，讓現場充滿著濃濃的客家風情。

桃園市政府客家事務局主辦2018客家傳統音樂節，今年以「哈客八音鬧連連」為主題在桃園機場舉行，桃園市長鄭文燦、客家事務局局長何明光、采盟免稅店董事長古素琴等人皆出席活動。現場由桃園市八德區和成八音團以嗩吶、鑼、鈸等傳統樂器為主的客家八音演奏揭開序幕，讓在出境區的中外旅客，都能體驗傳統客家風情。

除了歡慶喧鬧的八音演奏外，采盟免稅店更將客家傳統遊行完整呈現在桃園機場，遊行人員戴著象徵客家文化精神的花布與斗笠，現場還有桃園市客家事務局可愛的吉祥物－ㄚ弟ㄚ妹與旅客拍照互動，桃園市長鄭文燦也蒞臨現場與旅客同樂，共同參與宣揚客家文化的活動。

桃園市長鄭文燦表示：「音樂是世界共同的語言，而且音樂能夠展現文化的本質，客家傳統音樂節就是具有代表性的客家盛事。無論是客家山歌歌唱大賽、徵詞大賽或客家傳統音樂講座，都是無形的文化資產、客家精神的象徵。」

采盟免稅店持續致力於推廣客家特色文化，除舉辦客家傳統遊行活動外，也特別為2018客家傳統音樂節設計Instagram主題相框，旅客只要在采盟免稅店設置的Instagram機台免費沖印相片，就能拿到期間限定的主題相框，期盼讓更多人能認識客家傳統音樂節。

(中時 )

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