炎亞綸劈腿3男道歉 昔日金句起底「愛情就是享受當下」

2018年11月07日 21:43 中時電子報 吳玫穎

炎亞綸外型俊美，自出道以來性向成謎，今遭週刊爆料劈腿3男，連接吻私密照也外流，震驚演藝圈。雖然他所屬經紀公司華研國際音樂一度發出聲明，全盤否認，但早前炎亞綸就發出百字聲明「我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理導致事情演變成如此也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉」疑似出櫃兼公開道歉。

炎亞綸在聲明中坦承自己感情處理有瑕疵，更不斷向粉絲、公司與被他傷害過的人道歉，「我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理導致事情演變成如此也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉。」

炎亞綸這一紙聲明疑似間接說明了他出道以來的性向疑雲，引發兩岸網友熱議，更有人起底他昔日上節目大談愛情觀所說過的話，當時炎亞綸安慰失戀粉絲，坦承自己「第一次戀愛就被劈腿」，更稱「Love is beautiful thing」，因為喜歡一個人的時候會失去理智，會做很多跟你個性相反的事情。

而炎亞綸更坦言自己曾談過幾次遠距離戀愛，但真的是很難，覺得「愛情就是享受當下最重要，然後感受當下」，更透露自己是談過很多戀愛的人，「要趁現在敢愛的時候，就算受了傷之後，也要去面對，因為那都是很美的東西」，每個人都曾在愛情裡面受傷過，這是必須的、必定的，他覺得是很棒的享受。

(中時電子報)