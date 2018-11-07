珠海航展》號稱「全球第二」 陸推出AI無人導彈快艇

2018年11月07日 22:21 中時電子報 盧伯華

新式具有AI功能的無人導彈快艇可用於近海巡邏、偵察和軍事打擊。（圖／鳳凰軍事）

本屆珠海航展上各種無人操作武器與載具極多，正反應出無人載具目前是全球最受歡迎的發展趨勢。這次展品無人設備琳瑯滿目，其中一款海軍所使用的無人導彈快艇，則號稱目前是除以色列以外「全球第二」艘成功試射導彈的無人快艇。此種結合偵察與打擊的無人導彈快艇載有4聯發導彈，可用於海上巡邏、偵察和打擊，更可以配合部隊對大型目標進行群體圍攻。

據《鳳凰軍事》報導，本屆珠海航展上展示了剛剛成功試射導彈的大陸首艘無人導彈快艇「瞭望者Ⅱ」，這是中國第一艘導彈無人快艇，也是繼以色列「海上騎士」導彈無人快艇後全球第二個成功發射導彈的無人快艇。

報導說，這項新型無人武器是中國大陸第一套由地方民營軍工企業與國有軍工研究所聯合研製的水上武器系統。該艇由雲洲聯合西安現代控制技術研究所、華中光電技術研究所共同研製，艇長7.5米，寬2.7米，排水量3.7噸，最大航速45節，22節標準續航310海里，可適用於4級海況，可選擇全自主、半自主、遠程手動遙控、人工駕駛等多種駕駛模式。艇上搭載光電和雷達系統，艇艏位置搭載4聯裝導彈發射裝置，最大射程5公里。

據該公司介紹，「該艇可承擔敵情偵察和精確打擊任務，用於海上島礁、邊防水域巡邏警戒，可對海上中小目標實施精確打擊，也可配合兩棲部隊對近岸移動、固定目標實施精確打擊，同時能對大型目標進行集群失能性打擊。」。

無人作戰艇是近年興起的新概念武器，由於體形小巧、機動靈活，戰場生存能力強，非常適合執行海上偵察、搜救、掃雷、特種作戰以及反恐等任務。包括中國和美國海軍在內都開始重視導彈快艇之類的海上攻擊平台，用於近海及海灣區域作戰。

世界首次成功的無人艇導彈試射是以色列海軍在2018年4月完成，它使用「長釘」導彈，另有一座20毫米無人艦炮，可距離海岸500公里的遠海活動。2017年美國洛克希德馬丁公司展示過一艘Mark5導彈無人艇模型，尾部安裝了4聯裝遠程反艦導彈(LRASM)發射裝置。大陸的中國船舶重工集團公司第716研究所也曾在南非展出一款排水量20噸、配備導彈的「傑瑞」多用途無人作戰艇(JARI-USV)，目前尚在測試中。

(中時電子報)