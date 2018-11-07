艾成曝分手會昭告大家 王瞳這樣回應

2018年11月07日 22:52 中時 洪秀瑛

樓心潼（左二）笑稱代表王瞳出席，艾成餵她吃美食，蘇晏霈（右起）、方馨。（羅永銘攝）

林道遠（右）帶老婆和孩子站台。（羅永銘攝）

藝人朋友們助陣。（羅永銘攝）

藝人朋友們捧場。（羅永銘攝）

夏宇禾（左）和Gino（右二）。（民視提供）

王瞳忙拍八點檔。（取自臉書）

艾成經營的馬來西亞美食「艾叻沙」創始店在西門町受好評，7日在進駐南京西路美食商城「快食尚」開分店，朝向美食連鎖店版圖邁進，藝人好友們方馨、黃瑄、蘇晏霈、樓心潼及緋聞情侶檔Gino與夏宇禾、兵家綺、黃瑄、陳妍安、小馬，錢君仲、游安順、秀琴、阿竿、林道遠一家人、87樂團-何豪傑、樂咖、大雄等到場支持。

現場獨缺艾成女友王瞳，艾成說：「她忙拍戲。」大夥關心是否情變，「她愛不愛我，我不知道，我是很愛她啦」，強調跟王瞳的感情還是維持很好，兩人因宗教信仰暫時分居，笑稱「如果哪一天分手一定會告訴大家」。

對艾成說法，王瞳今在《大時代》拍戲現場老神在在回應說：「他講話都這樣，很好笑。」艾成說，王瞳拍戲忙，還是陪展店打點細節，每次進棚都會關心他和他的員工累不累、收工沒，更讓他心疼。

樓心潼笑說，「雖然王瞳沒有來，但我也是潼代表」；Gino看到艾成展店成功，表示以後只能開放給民視藝人加盟，他要變成「G叻沙」，兵家綺加盟變成「綺叻沙」、「馨叻沙」等，引起大家熱烈討論。艾成表示，看到這麼多藝人好友站台，讓他十分感動，無法用言語的感謝，同屬87樂團的何豪傑笑說「艾成的人情已經被被用完了，年底87樂團要發片，會不會發片記者會就沒有人出席」，笑翻全場。

這次砸80萬進駐美食商城，成功經營的訣竅？艾成謙虛說，從洗碗到收店拖地親力親為，台灣是美食天堂，因為自己是馬來西亞砂勞越人，能把家鄉菜帶來台灣，真的是「上天賞飯吃」，尤其賣家鄉小食能成功何德何能。他近期工作滿檔，除了忙餐廳的展店、年底音樂劇，還有87樂團的發片記者會，至於他跟王瞳的婚期，「這已經不是計畫內的事，但很心疼她工作滿檔，希望她能夠吃好吃飽」。

(中時 )