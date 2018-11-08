英國公佈美艦解放軍艦相遇 記錄破綻百出

2018年11月08日 07:27 中時 季節

本圖經張競同意，截自張競在臉書的貼文

本圖經張競同意，截自張競在臉書的貼文

11月4日南華早報報導英國國防部公佈美艦與解放軍艦艇南海相遇記錄後，專家指出從資料顯現多項未遭外界注意事證，顯露媒體報導破綻百出，值得各方深入研究。

中華戰略學會研究員張競在臉書「影像情報分析IMINT」群組貼文指出，從1104南華早報報導，其實可以看出很多原先不知情的細節：

1. 那張兩張艦艇接近的空照圖，確實是由美軍P-8所拍，假若依據美艦所聲稱：“We are conducting innocent passage.”那麼就是在對方領海之內，那麼在領海上空的飛行器，是否就是侵犯領空呢？記住，依據國際法，領空可是沒有無害通過權喔！

2. 依據記錄，美艦在共艦(解放軍艦,下同)迫近時，曾經拉過汽笛五短聲，依據國際海上避碰規則第34條第4款：互見中的船舶正在駛近並且不論由於何種原因，當任何一船：

(1)、無法了解他船的意圖或行動

(2)、懷疑他船是否正在採取適切行動以避免碰撞。

則存有懷疑船舶應立即使用號笛，鳴放至少5聲短而急聲號以表示此種懷疑。

但是當時雙方已透過國際海事頻道，建立語音通信，共艦業已表達強硬立場，美艦怎有可能不明白對方意圖，緊急狀況不透過無線電溝通意圖，反而運用音響信號，邏輯相當奇特。

3. 媒體曾經報導，雙方接近時曾經指責過對方「不夠專業」以及「不夠安全」，從通話記錄上來看，顯然與西方媒體最初避重就輕，刻意打迷糊仗說法有所落差。大家可以看看是那方先行開罵對方外行。

4. 在共艦尾追美艦照片中，顯然在其左舷還有另外一個水面目標向外駛離，到目前為止，這個目標究竟為何，兩方從未提及，是否為另艘共軍艦艇，值得再作探討。

5. 英方在文字報告中刪除International waters文字兩處，顯然得知事件發生地點已進入南海島礁周邊領海，這顯然又再度為海峽兩岸對南海島礁所持法理地位觀點有所背書，兩岸外交官員及法界先進應當重視此事，研究是否可加以運用。

6. 英方報告還有將East China Sea 文字之East 繕改為South 情事，此等文書不知清稿就貿然對外公布，可見行事草率粗糙，文字運用錯誤荒唐，這種破綻百出文件，實在丟臉至極！

7.在航跡圖與通聯記錄第四點，最後提及 ICO C7F Challenges and Responses，此係指依據第7艦隊指揮官(in care of Commander, Seventh Fleet Command) 所頒佈，名為 Challenges and Responses之應變處置規範處理狀況，顯然美艦是有備而來，預先推演此種狀況，並指示應處措施；所以與其說是意外，其實根本就是「意內」！

(中時 )