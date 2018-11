英國公佈美艦解放軍艦相遇 記錄破綻百出

2018年11月08日 07:27 中時 季節

11月4日南華早報報導英國國防部公佈美艦與解放軍艦艇南海相遇記錄後,專家指出從資料顯現多項未遭外界注意事證,顯露媒體報導破綻百出,值得各方深入研究。

中華戰略學會研究員張競在臉書「影像情報分析IMINT」群組貼文指出,從1104南華早報報導,其實可以看出很多原先不知情的細節:

1. 那張兩張艦艇接近的空照圖,確實是由美軍P-8所拍,假若依據美艦所聲稱:“We are conducting innocent passage.”那麼就是在對方領海之內,那麼在領海上空的飛行器,是否就是侵犯領空呢?記住,依據國際法,領空可是沒有無害通過權喔!

2. 依據記錄,美艦在共艦(解放軍艦,下同)迫近時,曾經拉過汽笛五短聲,依據國際海上避碰規則第34條第4款:互見中的船舶正在駛近並且不論由於何種原因,當任何一船:

(1)、無法了解他船的意圖或行動

(2)、懷疑他船是否正在採取適切行動以避免碰撞。

則存有懷疑船舶應立即使用號笛,鳴放至少5聲短而急聲號以表示此種懷疑。

但是當時雙方已透過國際海事頻道,建立語音通信,共艦業已表達強硬立場,美艦怎有可能不明白對方意圖,緊急狀況不透過無線電溝通意圖,反而運用音響信號,邏輯相當奇特。

3. 媒體曾經報導,雙方接近時曾經指責過對方「不夠專業」以及「不夠安全」,從通話記錄上來看,顯然與西方媒體最初避重就輕,刻意打迷糊仗說法有所落差。大家可以看看是那方先行開罵對方外行。

4. 在共艦尾追美艦照片中,顯然在其左舷還有另外一個水面目標向外駛離,到目前為止,這個目標究竟為何,兩方從未提及,是否為另艘共軍艦艇,值得再作探討。

5. 英方在文字報告中刪除International waters文字兩處,顯然得知事件發生地點已進入南海島礁周邊領海,這顯然又再度為海峽兩岸對南海島礁所持法理地位觀點有所背書,兩岸外交官員及法界先進應當重視此事,研究是否可加以運用。

6. 英方報告還有將East China Sea 文字之East 繕改為South 情事,此等文書不知清稿就貿然對外公布,可見行事草率粗糙,文字運用錯誤荒唐,這種破綻百出文件,實在丟臉至極!

7.在航跡圖與通聯記錄第四點,最後提及 ICO C7F Challenges and Responses,此係指依據第7艦隊指揮官(in care of Commander, Seventh Fleet Command) 所頒佈,名為 Challenges and Responses之應變處置規範處理狀況,顯然美艦是有備而來,預先推演此種狀況,並指示應處措施;所以與其說是意外,其實根本就是「意內」!

