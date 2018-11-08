嫩妹被男友設局3P錄影 法官看完影片認證她非自願

2018年11月08日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

北市一名李姓男子趁19歲的小女友喝醉，竟然把她帶回住處與31歲的男姓友人吳男3P性愛，還拍下影片。女方後來提告，沒想到男友出庭時竟然說，女友在影帶中的叫聲「其實是在享受」，不過台北地院仍依乘機性交罪重判李5年徒刑，友人3年10月，可上訴。

29歲的李男，3年前帶19歲女友在信義區夜店「MYST」參加友人生日派對；隔日凌晨，他帶著不省人事的女友回他的租屋處，找來一名31歲男性朋友一起性侵女友，還用手機錄下過程。

法院審理期間李男不但否認犯罪，還說女友當時同意3P，她還在過程中舒服地直喊「不要」、「很痛」，認為「她其實是在享受」。辯護人則說，女方事後仍與李交往，顯然未違反意願，為何當時沒有立即採取法律行動？

而另一名參與性侵的男子說，李男當天傳訊息相邀一起3P，過程中還有和女子擁抱。自由時報報導，受害女子出庭時向法官強調，她從未原諒當天男友找人來3P這件事情，而且事後只要提及此事，男友都會道歉。她也表示，因父親的早逝、母親沒有能力處理事情，她不知道如何讓家人得知受害，報警可能會讓周遭的人知道，也很害怕提告後不了了之，但後來考了法律系，才勇於提告。

法官勘驗性愛影片，觀察被害人反應後認定女子未同意3P。最後認定，李男與女子是男女朋友關係，卻利用對方喝醉不能抗拒之際，竟邀友人3P，造成女子難以抹滅的陰影，法官審酌李是主導，吳是配合參與，判處李5年、吳男3年10月。

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(中時電子報)