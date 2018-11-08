屏東》縣議員候選人劉孟君代父參選 拚為警務人員謀福利

2018年11月08日 07:06 中時 謝佳潾

屏東縣議員第四選區候選人劉孟君雖是「政治素人」，但她父親劉水復卻是6屆老議員，而她為延續父親理想，幾經掙扎下決定拋棄單純的上班族身分，4年前開始勤跑基層準備參選，她強調，她不僅要持續協助弱勢，更要為失智老人及警務、消防人員爭取福利。

劉孟君說，父親今年64歲，他是還有體力參選、為民服務，但是因為爺爺失智，孝順的父親堅持天天自己照顧，她看著父親忙裡忙外忙得手忙腳亂，決定聽從他的建議，代他出來參選，延續他為民服務的理想。

她說，她雖然從小耳濡目染，但是真正參政是另一回事，以前看著父親幫民眾解決問題是覺得威風，而現在自己跑基層、建立人脈後，才知道「眉角」很多，真的是件不容易的事，不過也因準備了許久，她深知父親想繼續服務民眾的心情。

她說，社會上實在有太多弱勢族群需要協助，不管是兒童、婦女還是長輩，尤其是需要就醫、住院的，那筆龐大的醫療費用對照顧者而言無疑是種壓力與負擔，而失智長輩尤更需要被重視，也許是有切身之痛，若她當選議員，一定要為失智長者做點事。

「警務、消防人員也很弱勢！」她強調，弱勢不單只是從表面上看的那樣，有種說法是，警察是帶槍的弱勢，近年來警察勤務愈趨繁重，六都見狀後也陸續發繁重加給，而屏東警方的工作量並不輸人，卻遲遲無此福利，實在說不過，再者，新園消防分隊義消殉職一事令她感觸很深，決定替警、消謀福利。

(中時 )