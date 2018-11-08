閨蜜偷吃男友還拍片 正宮怒PO影片「聽聽自己叫聲多賤」 萬人求上車

女網友翻男友手機，竟發現自己的閨蜜跟男友滾床單還拍片紀念，閨蜜穿的還是情趣內衣 (圖／翻攝自爆料公社)

友善列印
中時電子報
閨蜜被抓包，還偷密男友問怎麼辦，殊不知手機早在正宮手上 (圖／翻攝自爆料公社)
正宮還PO出影片給閨蜜，嗆「讓妳聽聽自己聲音有多賤」 (圖／翻攝自爆料公社)

有時候最需要堤防的真的是身邊的「好友們」。一名女網友某日看到男友手機收到訊息在閃爍，好奇之下打開來看，竟看到男友跟妹炒飯的性愛影片，而且更讓她崩潰的是，裡面的女生竟然還是她多年的閨蜜，而這個閨蜜還若無其事的LINE她，當場被嘴爆，對話讓網友都喊療癒。

臉書「爆料公社」PO出多張LINE對話紀錄，「正宮」發現影片後，不知情的閨蜜還傳訊要聊天，當下正宮就嗆「為何你可以若無其事地找我」，閨蜜一直裝傻，終於引爆正宮的引線，狂嗆「你他媽跟他在我們家床上做愛還拍片怎麼解釋？我們認識多少年，全心全意把妳當姊妹，妳把我當什麼？跟我男友搞還拍片留念」。更傻眼的是影片中男友問被發現怎麼辦，閨蜜竟回「那就快分手，我們才能再一起」。

好笑的是閨蜜在此同時還傳訊給男友問說怎麼辦，殊不知男友的手機早被正宮拿在手中，當場被戳穿。正宮再嗆「不用密了，他手機在我手上，我成全你們，渣男配賤女天下無敵」、「拍了很多片麻，一年半前就開始，我也是夠低能，現在才發現，妳真他X賤」。

正宮更是將影片傳給閨蜜，說「讓妳好好欣賞自己的叫聲多噁心，噁心到我好想吐，做鬼都不會放過你們」。

對話PO出後讓網友大喊好療癒「讚啦，看婊子被這樣嗆好爽」、「噁心到極點」、「渣男配賤女，說得好」、「她還不是全裸，而是穿情趣內衣耶...超心機」，但更多人歪樓「發文不附影片不可取」、「卡位等影片」、「所以我說影片呢」、「有影片有真相」。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

家樂福1111狂歡慶量販 全通路總…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。