閨蜜偷吃男友還拍片 正宮怒PO影片「聽聽自己叫聲多賤」 萬人求上車

2018年11月08日 00:13 中時電子報 林毅

閨蜜被抓包，還偷密男友問怎麼辦，殊不知手機早在正宮手上 (圖／翻攝自爆料公社)

正宮還PO出影片給閨蜜，嗆「讓妳聽聽自己聲音有多賤」 (圖／翻攝自爆料公社)

有時候最需要堤防的真的是身邊的「好友們」。一名女網友某日看到男友手機收到訊息在閃爍，好奇之下打開來看，竟看到男友跟妹炒飯的性愛影片，而且更讓她崩潰的是，裡面的女生竟然還是她多年的閨蜜，而這個閨蜜還若無其事的LINE她，當場被嘴爆，對話讓網友都喊療癒。

臉書「爆料公社」PO出多張LINE對話紀錄，「正宮」發現影片後，不知情的閨蜜還傳訊要聊天，當下正宮就嗆「為何你可以若無其事地找我」，閨蜜一直裝傻，終於引爆正宮的引線，狂嗆「你他媽跟他在我們家床上做愛還拍片怎麼解釋？我們認識多少年，全心全意把妳當姊妹，妳把我當什麼？跟我男友搞還拍片留念」。更傻眼的是影片中男友問被發現怎麼辦，閨蜜竟回「那就快分手，我們才能再一起」。

好笑的是閨蜜在此同時還傳訊給男友問說怎麼辦，殊不知男友的手機早被正宮拿在手中，當場被戳穿。正宮再嗆「不用密了，他手機在我手上，我成全你們，渣男配賤女天下無敵」、「拍了很多片麻，一年半前就開始，我也是夠低能，現在才發現，妳真他X賤」。

正宮更是將影片傳給閨蜜，說「讓妳好好欣賞自己的叫聲多噁心，噁心到我好想吐，做鬼都不會放過你們」。

對話PO出後讓網友大喊好療癒「讚啦，看婊子被這樣嗆好爽」、「噁心到極點」、「渣男配賤女，說得好」、「她還不是全裸，而是穿情趣內衣耶...超心機」，但更多人歪樓「發文不附影片不可取」、「卡位等影片」、「所以我說影片呢」、「有影片有真相」。

(中時電子報)