陸反艦彈道導彈猛增 美海軍防禦艦艇不夠用了

今年9月美海軍提康德羅加級錢斯勒斯維爾號巡洋艦（前），與柏克級安提塔姆號驅逐艦（後）在菲律賓海執行任務。（圖／美國海軍）

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中時電子報

針對近日在珠海航展出現的中國大陸新式CM-401型反艦彈道導彈，美媒引述軍事專家的分析說，CM-401導彈彌補了中國彈道導彈體系裡的特定防禦層面，讓原本相當強大的導彈武器庫對西太平洋美軍形成更大的威脅。美軍勢必要為此調整海軍的部署計劃，海軍防禦工作也會變得更加複雜。

據《國家利益》文章分析，中國目前擁有東風-21和東風-26反艦彈道導彈，以及鷹擊-18超音速反艦導彈。從其彈道路徑圖看來，CM-401的明顯地是為補充其反艦導彈系列的部份空缺。一旦中國開始部署CM-401，對於西太平洋美軍的威脅會更大，美國在海軍的計劃上做出回應與調整。

文章說，目前美國海軍有92艘驅逐艦和巡洋艦，其主要作用是為艦隊進行防空任務。柏克級驅逐艦和提康德羅加級巡洋艦運用神盾系統雷達和標準系列導彈，探測並擊落入侵的反艦導彈。

中國最新式的CM-401超音速反艦彈道導彈，目前正在珠海航展展出，號稱可以越過台灣島打擊台灣東部海面的目標。（圖／鳳凰軍事）
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現在中國反艦導彈越來越多、越來越精密，美國軍艦的數量和戰力也必須越來越強。美國海軍在21世紀初開始與導彈防禦局(U.S. Missile Defense Agency)合作，研發專門用於擊落彈道導彈的傳感器、軟件和導彈。

目前美國海軍驅逐艦和巡洋艦有38艘擁有彈道導彈防禦系統，全部加起來大約是300枚具有反彈道導彈能力的SM-2，SM-3和SM-6導彈。2023年美海軍計劃將反彈道部隊擴大成57艘艦艇和大約600枚導彈。

文章說，反彈道導彈防禦艦艇要承擔兩項任務：一是在歐洲和亞洲防禦伊朗或北韓發射可能為核武器的火箭。二是保護美國其他艦隊免受反艦導彈攻擊。不過，這些艦艇的反導系統也有新舊之別，2018年大約只有不到半數有最先進的「基線-9」與「基線-10」軟體，計劃到2023年的57艘艦艇中，至少要有31艘需要軟體升級。

在2015年海軍作戰部門負責人彼得．方達(Peter Fanta)向國會表示，最終會需要40艘擁有先進導彈防禦系統的艦艇，其餘的可以使用較低階的神盾系統，其間的差異就在防禦彈道導彈的能力不同。

但是，文章說，方達向國會作證的3年後，中國就擁有了新的反艦彈道導彈，美國海軍導彈防禦艦對反彈道導彈功能的需求明顯增加，若再加上原有的防禦核彈攻擊的任務，就顯得捉襟見肘了。

美海軍作戰部長理查森(John Richardson)今年6月就表示，現在海軍艦艇有6項任務，非常複雜，隨時得有6艘巡洋艦和驅逐艦正在海上進行彈道導彈防禦任務。他希望國防部能夠在阿拉斯加、加州、波蘭和羅馬尼亞建造更多的岸基導彈防禦系統，以便釋放這些導彈船艦的任務量。否則中國只要部署更多的反艦導彈，美海軍所需的導彈防禦艦就會愈多。

(中時電子報)

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文章來源：The U.S. Navy Won't Like China's New Ship-Killer Hypersonic Missile

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