3年後東港迎王七角頭職務出爐　「籤王」頂頭角扛大千歲

友善列印
中時
謝佳潾

戊戌正科迎王平安祭典甫落幕，東隆宮8日即在廟埕舉行平安宴席開400桌，並於餐後進行下科七角頭職務抽籤，此堪稱是東港迎王結束後的另一高潮，對東港人而言，就有如上億威力彩開獎般地興奮，而當「頭獎」大千歲由「籤王」頂頭角抽中時，現場眾人尖叫不已。

東隆宮表示，2021年辛丑正科迎王平安祭典的七角頭職務，經抽籤後分別擔任如下：大千歲－頂頭角、二千歲－安海街、三千歲－崙仔頂角、四千歲－埔仔角、五千歲－頂中街、中軍府－下頭角、溫府千歲－下中街。當中，不僅下中街連2科扛溫王爺，頂頭角更是近5科來第3次扛大千歲。

東隆宮指出，自1952至2018年間，頂頭角在每3年1科的東港迎王中，總計抽中5次大千歲，而再加上2021年辛丑正科則共6次，此外，還在2009年己丑正科及2012年壬辰正科連2科抽中大千歲，已是目前中獎次數最多及唯一連中的「紀錄保持角頭」。

東隆宮說，在東港迎王祭典中，七角頭共同擔負遶境任務以及負責千歲爺的職務，同時更是迎王的主要動力。

東隆宮說，每科年七角頭負責的職務，皆在上科年剛辦完祭典的3天後，於平安宴會後在東隆宮溫府千歲座前，由七角頭的當科總理抽籤，並在東隆宮主事人員見證下，確認下科所擔任的千歲爺職務，之後七角頭再各自產生大總理，副總理及其他總理、參事，而這是每科期所作的第一項程序。

(中時 )

閨蜜偷吃男友還拍片 正宮怒PO影…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。