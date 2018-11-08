3年後東港迎王七角頭職務出爐　「籤王」頂頭角扛大千歲

2018年11月08日 01:42 中時 謝佳潾

戊戌正科迎王平安祭典甫落幕，東隆宮8日即在廟埕舉行平安宴席開400桌，並於餐後進行下科七角頭職務抽籤，此堪稱是東港迎王結束後的另一高潮，對東港人而言，就有如上億威力彩開獎般地興奮，而當「頭獎」大千歲由「籤王」頂頭角抽中時，現場眾人尖叫不已。

東隆宮表示，2021年辛丑正科迎王平安祭典的七角頭職務，經抽籤後分別擔任如下：大千歲－頂頭角、二千歲－安海街、三千歲－崙仔頂角、四千歲－埔仔角、五千歲－頂中街、中軍府－下頭角、溫府千歲－下中街。當中，不僅下中街連2科扛溫王爺，頂頭角更是近5科來第3次扛大千歲。

東隆宮指出，自1952至2018年間，頂頭角在每3年1科的東港迎王中，總計抽中5次大千歲，而再加上2021年辛丑正科則共6次，此外，還在2009年己丑正科及2012年壬辰正科連2科抽中大千歲，已是目前中獎次數最多及唯一連中的「紀錄保持角頭」。

東隆宮說，在東港迎王祭典中，七角頭共同擔負遶境任務以及負責千歲爺的職務，同時更是迎王的主要動力。

東隆宮說，每科年七角頭負責的職務，皆在上科年剛辦完祭典的3天後，於平安宴會後在東隆宮溫府千歲座前，由七角頭的當科總理抽籤，並在東隆宮主事人員見證下，確認下科所擔任的千歲爺職務，之後七角頭再各自產生大總理，副總理及其他總理、參事，而這是每科期所作的第一項程序。

(中時 )