爆劈腿3男 炎亞綸400字道歉聲明「公開講了這祕密」

2018年11月08日 01:55 中時電子報 吳玫穎

當紅男星炎亞綸昨日遭週刊驚爆劈腿3男，還被爆料者流出接吻親密照，引發輿論熱烈討論。原本他所屬經紀公司，發聲明否認此事，隨後炎亞綸又發出近400字道歉聲明，坦承在感情處理上有瑕疵，「我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理，導致事情演變成如此也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉」，這紙聲明讓他好友、網紅陳沂看了十分心疼，「這個聲明稿應該算是公開的跟這個世界講了一個祕密」，對炎亞綸除了心疼，還是只有心疼。

「人生有很多祕密會非常辛苦，可是有些祕密並不是你想要變成是祕密，你可能也很想要公開跟這個世界說這個祕密，可是有些祕密就是不能夠說出來，因為這個世界從來沒有準備好迎接你的祕密。」

陳沂昨晚在直播中表示，很難想像這個世界有多麼的不友善，尤其她看到新聞出來，底下留言對於「同志」這個身分都是非常非常不友善，「我就在想說，每天都在講叫大家要勇敢出櫃，到底要怎麼樣勇敢？今天真的有人被逼出櫃了，或是說疑似要出櫃了，你下面那些留言哪一句是人話？」

陳沂說今天換成是她，要公開出櫃跟這個世界公開自己性取向，真的不知道講完心情會是什麼，到底是鬆了一口氣，還是要接受這個社會異樣眼光？所以若有朋友跟她說想出櫃，她絕對是持反對意見，因為她覺得這個世界還沒準備好，自己也無法為好朋友承擔出櫃後的痛苦與人生。

(中時電子報)