皇茗炭燒薑母鴨 天冷暖心暖胃好所在

2018年11月08日 08:13 中時 劉宥廷

天氣冷颼颼吃著熱騰騰的薑母鴨暖胃暖心，使用炭燒的皇茗薑母鴨是高雄老饕心中的好滋味，店家湯頭米酒要加可另外探詢，熬煮後少了一般薑母鴨米酒的嗆辣味，喝起來全身通體舒暢；另，鴨肉肉質也不會過柴，軟嫩好入口，搭配特製的豆腐乳醬，堪稱絕配。

皇茗薑母鴨在高雄有許多分店，每間幾乎都擠聞香而來的饕客，這間位在七賢二路上的七賢店用餐環境佳；皇茗是用炭燒烹煮食材，藉由炭燒加溫還能聞到淡淡的炭香味，湯頭則是屬薑汁味較重，麻油味較不厚重，所以吃完不會覺得口乾舌燥，丟入不同的食材及蔬菜邊煮邊吃，湯頭最後會呈現鮮甜味。

店家使用黑色陶鍋導熱快速，受熱均勻且保溫效果好，但要吃鴨肉前，最好讓湯強滾後，鴨肉在浸在湯頭內滾一下，吃起來會特別的軟嫩入味；店內招牌之一的鴨肉丸也是不容錯過，Q彈有嚼勁，鴨腸則新鮮無腥味，口感也非常的脆。

麵線軟硬度適中，不會太過軟爛，是屬油蔥香氣較明顯，口感不錯，邊喝湯邊吃麵線，不知不覺就會嗑掉一盤；店家配料單點每盤30元或50元，價格還算平價，所以只要天冷的晚上，人很多，騎樓也會成為座位區。

營業地址：高雄市前金區七賢二路238號

營業時間：下午5點到凌晨12點半

營業電話：2416881

營業價格：薑母鴨一份300元

(中時 )