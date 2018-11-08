11／08 三大報頭條要聞

2018年11月08日 07:20 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●美國政治版圖再次發生巨變！民主黨藍色浪潮發威，以至少222席對共和黨199席，成功拿下眾議院。共和黨則在1/3議席改選下，以至少51席對民主黨的45席保住了參議院。一般認為，川普所屬的共和黨輸了眾議院，幾乎等同於輸了普選票。對他今後的施政和連任計畫無疑是沉重的打擊。川普為了鞏固地位，可能大幅度改組內閣人事。

●台灣西半部昨天空氣髒爆，全台77個測站空氣品質指標有17站呈紅色警示、23站是橘色提醒，比例超過一半。由於昨天並無東北風，屬本土境內汙染，很難再把禍首推給對岸。環保署監資處表示，周五吹東北季風，中部以北空品有機會改善，但雲嘉南及高屏的空汙可能持續至周日。

●美期中選舉一如預期，國會兩院兩黨分別過半，對大陸來說，不管美國大選怎麼走，當前陸美關係發展，大方向都有自己節奏，不會被選舉結果左右。正如習近平之前在上海進博會用「大海」妙喻大陸經濟，狂風驟雨掀翻不了大海，既展現戰略定力，也凸顯陸方自信。

●美期中大選結束，美在台協會（AIT）主席莫健昨表示，美國兩黨皆對大陸逐漸升高的威脅有所體認，對台既定政策方針，應不會受期中選舉的結果影響。台灣學者則認為，美期中選舉結果對台影響不大，美總統川普仍會續打「台灣牌」。

◎旺報

●美國期中選舉結果出爐，大陸學者分析川普對陸政策會趨於強硬。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，民主黨掌握眾議院也是微弱的多數，只會影響到美國總統川普政府國內立法方面的限制，但參議院還是在共和黨手裡，從美國憲法制度來看，對外政策還是在總統與參議院手裡，因此選舉結果反而給川普信心，認為他有過半數選民的支持，所以基本方向沒有變化，而且中美在各方面的議題，情勢恐怕會有所加劇。

●在美國期中選舉結束後，掌控眾院的民主黨無意改變美總統川普的抗中格局，一旦民進黨在九合一選舉慘失高雄，綠營是否更鋌而走險，呼應美國打台灣牌。大陸涉外人士認為，民進黨如加速往美國反中派靠攏，只會淪為美國商品，加速踩到陸紅線。

●美國期中選舉塵埃落定，雖結果仍在市場預期之內，但「分裂國會」形成，亞太股市在尾盤聞訊走低，歐美市場則小幅走高，市場漲跌互見，沒有太激情的演出，美元則略為走弱。分析師認為，「分裂國會」不確定性增高，預期美國暫時不太可能出台提振經濟的重要財政政策，市場降低對美國經濟成長的預期。

●外交部長吳釗燮7日在立法院答詢時指出，有些其他國家私下詢問東京奧運改名公投案的後續進展，但不便對外說明。他強調程序上，若公投通過之後中華奧會根據國際奧會（IOC）規章獨立行使職權，不受政治影響。

◎工商時報

●美國期中選舉結果周三揭曉，一如外界預期出現國會由兩黨分治的局面，一方面代表短期內美國政策不會有重大轉變，同時也宣告選情的不確定性因素已經消除，歐美股市受此激勵全面大漲。

●今年10月份對於政府推動「循環經濟」政策，是一個重要的里程碑。在蔡英文總統於9月出席「國際循環經濟展」的開幕典禮指出，經濟發展必須兼顧永續環保和綠色能源，就必須結合政府和民間的力量。之後，行政院長賴清德在10月份裁示，要在高雄市小港區斥資500億元，打造「循環經濟園區」，但這個決策卻應該要再深入探討。

●美國民主黨在本次期中選舉拿下眾議院，共和黨則續掌參議院，兩黨可望支持擴大基建計畫，並且限制藥品價格，讓工業和原物料產業成為大贏家，而製藥業恐將淪為輸家。

●美國期中選舉塵埃落定，結果與市場預期差不多，昨（7）日台股上演資金緊急進場的慶祝行情， 終場上漲83點，收在9,908點，收復5日、月線。外資及台股分析師，點出投資需注意台股本波段反彈契機、中美摩擦是否降溫、反彈行情滿足點及產業龍頭對本季營運預警等4大趨勢。

(中時電子報)