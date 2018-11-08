翻爆旺寵物》衷情水族世界 陳惠崇被稱怪老子

陳惠崇忘情於水族世界，魚兒也像會認主人般，常會跑來跟他玩親親。（林和生攝）

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「神仙美人魚」擁有花羅漢的飽滿圓厚、血鸚鵡的色澤，加上神仙魚高貴幽雅個性。（林和生攝）

花羅漢的飽滿圓厚、血鸚鵡的色澤，加上神仙魚高貴幽雅個性，在水族界有「怪老子」稱號的觀賞魚玩家陳惠崇，耗時3年時間雜交配種，成功繁殖「神仙美人魚」，每日跟魚的互動，已經成為他的日常。

投入觀賞魚繁殖超過30年的陳惠崇說，自己小時候喜歡到水溝撈魚，常把撈到的魚帶回家飼養，過不久就會生出小魚；高中更升級到水 族館買熱帶魚繁殖，並將生出來的小魚賣回給老闆，買賣過程中都沒花到錢。

就是因為興趣，讓他一頭栽進熱帶魚繁殖領域，喜歡開發新種的陳惠崇說，因為配種、雜交過程複雜，一做好幾年還不一定看得到成果 ，所以沒有熱忱根本無法繼續，也許是這分堅持，大家才一直覺得他「怪」！

成功配出「神仙美人魚」的他說，這條魚保留花羅漢體態飽滿圓厚的特性，還有血鸚鵡的色澤，更融合神仙魚高貴幽雅的個性，不僅適合群體飼養，繁殖也相當容易，幾乎將所有觀賞魚的特點全集於一身。

平時只要一有空，便在魚缸前和魚交談，缸中的魚也像會認主人似的跑來跟他「玩親親」，陳惠崇笑說，跟魚聊天常會忘我，時間比較好過；目前仍持續不斷的研究，他堅定地說，自己還會一直玩下去，目標是讓水族界更多采多姿。

(中時 )

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