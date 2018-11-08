高雄》 陳其邁的「一個動作」 網驚：其邁跟著禿子走？

有網友近來發現陳其邁(右二)穿衣風格已經改變，不再是西裝風格，而是學起韓國瑜捲袖子，不繫領帶。網友大驚陳其邁被圈粉了嗎？(郭吉銓攝)

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，高雄已成為外界關注焦點，國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜以一己之力對戰民進黨，現已進入最後關鍵的焦土戰。不過，有網友發現民進黨提名的候選人陳其邁近來「穿衣風格」越來越像韓國瑜，以前陳其邁穿衣都是穿西裝繫領帶，現在居然學起韓國瑜，領帶不見了，捲衣袖還留一個扣子，網友大驚「陳其邁被韓國瑜圈粉了嗎」、「其邁跟著禿子走」？

有網友於批踢踢發文表示，現在看新聞媒體對陳其邁的報導，發現其邁以往的西裝外裝不見了！領帶也不見了，而且袖子還捲起來！但11月之前的其邁，穿著都是非常「正式的」，也就是符合他以前是醫師，自認為是菁英的形象風格的衣服：不是穿西裝打領帶就是穿民進黨的制服外套，但最近怎麼服裝怎麼愈來愈像賣菜郎？該網友大驚：其邁，你怎麼了？

底下網友紛紛回應，「完了完了，變韓粉了」、「就被圈粉了」、「他會不會選前十天剃光頭」、「選前之夜剃光頭 ，大喊:大家跟著禿子走，好不好」、「邁導這樣要怎麼拿獎阿！要有自己的風格阿」、「天字第一號韓粉」、「邁靠背天天看中天啊」、「其邁跟著禿子走」，還有網友表示民進黨的奧步會不會「是選前讓韓國瑜長出頭髮，其邁變光頭嗎」？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

屏東》縣議員候選人劉孟君代父參… 高雄》韓國瑜14字口號深植人心 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。