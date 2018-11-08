高雄》 陳其邁的「一個動作」 網驚：其邁跟著禿子走？

2018年11月08日 07:53 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄已成為外界關注焦點，國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜以一己之力對戰民進黨，現已進入最後關鍵的焦土戰。不過，有網友發現民進黨提名的候選人陳其邁近來「穿衣風格」越來越像韓國瑜，以前陳其邁穿衣都是穿西裝繫領帶，現在居然學起韓國瑜，領帶不見了，捲衣袖還留一個扣子，網友大驚「陳其邁被韓國瑜圈粉了嗎」、「其邁跟著禿子走」？

有網友於批踢踢發文表示，現在看新聞媒體對陳其邁的報導，發現其邁以往的西裝外裝不見了！領帶也不見了，而且袖子還捲起來！但11月之前的其邁，穿著都是非常「正式的」，也就是符合他以前是醫師，自認為是菁英的形象風格的衣服：不是穿西裝打領帶就是穿民進黨的制服外套，但最近怎麼服裝怎麼愈來愈像賣菜郎？該網友大驚：其邁，你怎麼了？

底下網友紛紛回應，「完了完了，變韓粉了」、「就被圈粉了」、「他會不會選前十天剃光頭」、「選前之夜剃光頭 ，大喊:大家跟著禿子走，好不好」、「邁導這樣要怎麼拿獎阿！要有自己的風格阿」、「天字第一號韓粉」、「邁靠背天天看中天啊」、「其邁跟著禿子走」，還有網友表示民進黨的奧步會不會「是選前讓韓國瑜長出頭髮，其邁變光頭嗎」？

(中時電子報)