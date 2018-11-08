涉入外交官撕票案？ 退休老農遭詐40萬

2018年11月08日 08:06 中時 胡欣男

台中市66歲王姓退休農民，10月中在家中接到詐騙電話，對方誆稱其證件遭盜用，且帳戶涉及外交官擄人撕票案，必須將存款領出交付監管，老農被嚇得六神無主，急忙提領40萬交給假扮特偵組檢察官的車手，事後才驚覺被騙報案。

警政署165反詐騙專線指出，王姓退休老農月前接到詐團電話，稱有人盜用王男的證件至醫院請領勞保申請書，還佯稱已協助報案。不一會兒，自稱「特偵組林組長」的男子隨即來電，指王帳戶涉及外交官擄人撕票案，必須將所有存款領出後存至「公正帳戶」監管。

詐團假扮的特偵組林組長還在電話裡恫嚇老農，「案件還在偵辦中，偵查不公開，你別張揚，否則把你移送法辦！」王姓老農被嚇得急忙至農會提領40萬現金後與車手碰面，只見車手西裝革履手提公事包，出示「法務部特偵組行政凍結管收執行命令」、「法務部行政執行處監管科」2份假公文，上面還印有關防和條碼，讓王深信不疑，立即交付現金。

刑事局預防科表示，假檢警詐騙依舊猖獗，為防止類似案件發生，警方規畫各項防制作為，前端與電信業者建立的電信聯防平臺，以防堵境外詐騙電話。另外，與金融業者建立詐騙攔阻機制及落實臨櫃關懷提問，減少被害人損失。持續規畫宣導作為，利用各項平台管道強化宣導效能，提升民眾防詐意識。

刑事局呼籲，民眾接到陌生來電都要提高警覺，只要來電顯示號碼的前面通常會有「＋」字號或異常顯號情形，通常為境外來電，若接到這類電話一定要提高警覺，不要配合對方任何指示，且必須「掛斷電話」後，再重新撥打165求證。

(中時 )