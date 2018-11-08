髒爆！西半部18測站陷紅害 台北101整棟消失

2018年11月08日 08:00 中時電子報 莊楚雯

圖為昨天早上7點的台北101 (翻攝自 環保屬空氣品質監測網)

繼昨天台灣西部空汙嚴重到從桃園以南到高雄的PM2.5整片紅通通，達到空氣品質不健康標準，甚至在台中、雲林、嘉義、台南等地區呈現紫爆。直到今天一早，空汙往北飄，據環保署空氣品質監測網顯示，北北基也達到紅色警戒，截至早上7點全台共有18個測站的空氣品質指標陷紅害，台北101消失在一片霧中。就連中央氣象局副局長鄭明典也在臉書發文「今天的台北也灰茫茫了」。

鄭明典指出因為昨天中部的微弱背風渦旋持續北移，導致空汙吹入台北盆地；中部有海風可稍稍稀釋遭汙染空氣；南部回到尾流弱風的型態，空氣還是很差。鄭明典也解釋，這次的霾害，屬於本土性空氣汙染個案，東北風增強是今天晚上的事。

環保署表示，今天新竹、苗栗、中部及屏東、琉球地區，為橘色提醒，對敏感的人不健康，北部、新竹、雲嘉南及高屏地區是紅色警示，對人體有害，建議減少到戶外活動。

(中時電子報)

今天早上8點 PM2.5全台即時概況 (翻攝自 環保署空氣品質監測網)

西半部18測站陷紅害 (翻攝自 環保署空氣品質監測網)

全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報 (翻攝自 環保署空氣品質監測網)

全台18測站陷紅害(翻攝自 環保屬空氣品質監測網)