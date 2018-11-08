高雄》韓國瑜14字口號深植人心 林濁水：陳其邁不破解就輸定！

2018年11月08日 08:00 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

向來是綠營鐵票倉的高雄，這次恐有翻盤之虞！外界一開始不看好的國民黨高雄市長候選人韓國瑜大打經濟牌，打動人心。前民進黨立委林濁水直言，民進黨高雄市長候選人陳其邁一開始「輕敵」，然後被追打。他說陳陣營若不破解韓提出的「貨賣得出去、人進得來、高雄發大財」，就輸定了。

韓國瑜參選後掀起「韓流」，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等口號，支持者琅琅上口。此外，韓提出的「北漂」、「又老又窮」等問題也打動在地民眾的心，支持度水漲船高。

據中評社報導，林濁水指出，民進黨「輕敵」且對政策不了解，一開始看不起韓國瑜，因此一路被追打。他指出，像韓國瑜這樣講話的人，在國民黨內沒有第二個，韓是底層國民黨，和主流國民黨不一樣，嗆辣的風格比較像是民進黨，陳其邁陣營想說正牌國民黨都不怕了，「這位邊緣的國民黨，我為什麼要怕他」。未料，韓國瑜政見打動人心，導致民進黨在高雄陷入苦戰。

韓國瑜還有兩場造勢，林濁水認為，最關鍵是「貨賣得出去、人進得來、高雄發大財」有無被破解，他說若這個神話若越來越鞏固，陳其邁就輸了。林認為，高雄還是有機會翻轉，韓國瑜戰略到上週都有效，民進黨不知道怎麼破。但是有兩種會去質疑韓國瑜，一種是信服韓的人，一種是挑毛病的人，因為相信韓國瑜跟著政見一樣一樣要去增強證據，找到資料後就會反思。

(中時電子報)