強化消防員體技能 北市消防局連3天辦搜救競技賽

為強化消防員體技能 北市消防局連3天辦搜救競技賽。（胡欣男翻攝）

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強化消防員體技能 北市消防局連3天辦搜救競技賽。（胡欣男翻攝）
強化消防員體技能 北市消防局連3天辦搜救競技賽。（胡欣男翻攝）

台北市消防局為強化消防人員體技能及搜救技能，7日起連續3天，每天早上8時30分，分別於消防局訓練中心、大直橋及彩虹橋下舉辦搜救技能競賽。除個人火災搶救挑戰競賽外，還有車禍救助技能及橫渡救生技能等團體競賽項目，競爭激烈。

消防局表示，消防人員面對各式災害搶救，除需有良好體能外，更需輔以各項搜救設備，靈活應用所學破壞及救助技能排除災害危險性，在兼顧待救者及消防人員安全的前提下將待救者救出，並進行初步急救處置後送醫。

以競技賽的車禍救助項目為例，就是在分秒必爭的黃金救援時間內，消防人員以安全、快速、簡單及有效的救援技術進行車體破壞後，將受困民眾救出，展現團隊合作救助的精神與成果。

另為因應台北市轄內的淡水河及基隆河等各種流域救援任務，消防局也於彩虹橋下舉辦橫渡救生技能競賽，利用退潮流速模擬民眾受困沙洲，救援過程須自基隆河左岸使用拋繩槍拋射牽引繩，越過約100公尺河道並架設穩固繩索救援系統，並模擬於河流湍急下操作橡皮艇橫渡至基隆河右岸將待救者帶回安全區域的情境。

除考驗救災人員須於最短時間內架設繩索救援系統救出待救者外，對於選手是否能於高壓力狀況下保持冷靜及團隊體技能綜合表現，均是最好的測試。

消防局表示，藉由一系列的競賽，消防人員精益求精，並藉此提升救災能量以維護市民生命財產安全。

(中時 )

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