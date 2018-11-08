六甲帝王食補薑母鴨 在地好味道

2018年11月08日 08:20 中時 劉秀芬

六甲街上有許多知名美食，位於郵局附近的六甲帝王食補薑母鴨店，是近年來六甲人冬令進補新選擇。（劉秀芬攝）

又到冬天進補時節，台南市六甲區的六甲帝王食補薑母鴨也於10月下旬開張。六甲街上有許多知名美食，位於郵局附近民生街上的這家六甲帝王食補薑母鴨店，才開張3年，是近年來六甲人冬令進補新選擇。

雖然店才開3年，陳老闆可是台灣薑母鴨店先鋒，20年前就加盟開過幾年薑母鴨店，中間曾經轉行多年，但手藝仍在，近年選擇在家鄉重新開起薑母鴨店，鄉下外食人口不多，開店時間又只有短短數月，但老闆夫妻兩人一起克難經營，兒女有空也會回來幫忙。

陳老闆的薑母鴨，除了中藥包是統一供應，其他都是累積多年經驗找到的配合廠商，南投老薑、麻油是同業推薦，品質風味有保障。鴨肉是向鄰近下營知名廠商購買，精選處理後約5斤的公鴨，軟嫩耐煮。青菜配料則是於當地市場親自挑選採購，拌麵線的油蔥都是自己炒炸、鴨肉沾醬也是自己調配，尤其是辣醬，看起來不起眼，吃下去像火在燒，老闆笑說，還有人覺得不夠辣。

陳老闆說，他的薑母鴨是中藥是與薑一起拌炒，因此煮越久越入味，鴨肉湯一份約10塊，加入一整罐米酒，怕苦的人可先讓湯滾一陣子讓酒精揮發，再放入配料。每天下午，老闆夫妻兩就先到店裡處理食材，一筐筐待炒炸的紅蔥頭、老薑都顆顆清洗修整過，可看出老闆夫妻倆的細心。

除了薑母鴨一份300元外，店裡也有賣枸尾雞一份350元，配料則有時蔬也有薑母鴨店常見的鴨肉丸、鴨腸、鴨血，還有老闆兒子大力推薦的麵線，淋上香噴噴的油蔥，一份都只要30至50元。到店裡內用還可加湯，外帶的話，老闆一樣會幫你包一袋特大包的湯，讓你喝得大大滿足。

店名：六甲帝王食補薑母鴨

地址：台南市六甲區民生街58號

電話：06-6982668

營業時間：每天傍晚4點到深夜12點（秋冬營業時間無公休，可先打電話確認有無營業）

價格：鴨肉一鍋約10塊300元，時蔬配料30至50元。

(中時 )