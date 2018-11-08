新埤鄉建功村長鍾展雄為保家園生態 年底轉選鄉代

2018年11月08日 08:45 中時 謝佳潾

新埤鄉建功村長鍾展雄（左）轉戰跑道，年底拚選鄉代表。（謝佳潾攝）

現年68歲的鍾展雄，前後任職新埤鄉建功村長12年，他在鄉下地方堪稱是「活躍村長」，幾度躍上媒體版面，然而，他並非光鮮亮麗地出現在幕前，而是拉白布條捍衛親水公園的老樹、抗議造成豬屎味的畜牧業者，但他也從中體會出，若進不了代表會，他將有志難伸，因此決定轉換跑道選代表。

鍾展雄說，20年前他當選首任村長時，就極力捍衛占地24公頃的親水公園主權，雖然地屬林務局管轄，但它與在地有深不可斷的情感，公所應該爭取認養，讓它回歸居民使用、或發展觀光用，但是去年發生「砍大樹種小樹」事件後，他終於認清何謂人微言輕。

他不諱言地說，「當村長只有手腳、沒有嘴巴」，他做得再多公所不挺還是沒轍，因此唯有進入代表會、拿到監督權，才能真正實現自己保護鄰里與家鄉生態環境的理想。

鍾展雄除要捍衛親水公園外，還提出復育建功森林湧泉，成立新埤親水生態教育園區、及建功東柵門旁大圳溝生態復育，綠化水圳及設立親水步道、以及規畫新埤暗涵大排自然生態景觀區、營造休閒健康步道。

而他提出的種種政見中，最重要的莫過於「去除豬屎味」！他說，多年來的努力，不管是與居民、公所或縣府的合作，最終目的就是要還給新埤乾淨的空氣、水源，而他不管是村長、代表或居民，都會有始有終去實現它。

(中時 )