精選10大吸睛「政妹」 2018看點不一樣

2018年11月08日 09:43 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉進入倒數階段，其中六都選舉更是備受各界關注，撇除候選人自身，最讓網友「時刻緊盯」的，應該就是和候選人形影不離的正妹幕僚了。除了曝光率最高的「學姊」，還有誰讓大家記憶猶新呢？

近日就有網路媒體《網路溫度計》做出統計，藉由《大數據關鍵引擎》統整從2017年11月5日到2018年11月6日一年間，觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區，最受網友歡迎的競選「嬌點」。

No.10 徐欣瑩幕僚-「學妹」李玫

民國黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩幕僚-「學妹」李玫(左)與柯P學姊(右)合影。（圖／取自李玫臉書）

李玫是民國黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩的幕僚，畢業於雲林科技大學視覺傳達設計研究所，在競選團隊內負責文宣、美宣設計、活動安排。不少網友也認為黃瀞瑩和李玫真的長很像，都超漂亮！

No.9 陳其邁小編-楊壹婷

民進黨高雄市長候選人陳其邁團隊小編-楊壹婷。(圖／取自楊壹婷臉書)

高雄市長候選人陳其邁的小編楊壹婷，年僅25歲，畢業於文藻大學外語教學系。她曾擔任過趙天麟的國際事務執行長，主要負責陳其邁的藝文活動以及網路直播的主持工作。

No.8 韓國瑜小編-許右萱

韓國瑜小編-許右萱(左1)。（圖／取自許右萱臉書）

今年才剛從世新大學公共關係暨廣告學系畢業的許右萱，是受到韓國瑜女兒韓冰的邀請，加入競選團隊協助網路社群行銷，包括臉書粉絲團、Line和IG的經營。許右萱除了常以小編的身分接受媒體採訪，最重要的是，23歲的許右萱目前還單身！

No.7韓國瑜二女兒-韓青

韓國瑜二女兒-韓青。(圖／取自中天新聞)

韓國瑜的小女兒韓青，跟姊姊一樣都在加拿大唸書，趁著暑假時間回台灣幫爸爸選舉，在一場和前行政院長張善政一起舉辦的記者會中，用手機幫忙直播，認真工作的樣貌也成為媒體焦點。

No.6 陳其邁發言人-麵線妹蔣宜庭

陳其邁團隊發言人-麵線妹蔣宜庭。(圖／取自蔣宜庭臉書)

蔣宜庭和媽媽在高雄街頭賣麵線，因為外型亮眼登上PTT表特版引發熱議，被網友冠上「麵線妹」稱號。麵線妹在陳其邁團隊擔任新媒體發言人。

No.5 侯友宜幕僚-蔡畹鎣

蔡畹鎣展現撫媚的另一面。(翻攝自蔡畹鎣臉書)

侯友宜競選團隊合影，蔡畹鎣(最右)。（圖／取自侯友宜競選團隊臉書）

新北學姐蔡畹鎣曾經擔任世新大學的學生會會長，臉書上還可見到當時跟中天主播陳文越搭檔參選的宣傳照。7月底跟隨新北市長候選人侯友宜跑行程，首次在媒體前面曝光。8月時登記領表，侯辦也派出蔡畹鎣，當天又成另類媒體嬌點。

但廣大鄉民恐怕要失望了，因為蔡畹鎣已經有男友啦。

No.4 北漂座談會主持人-李明璇

北漂座談會主持人-李明璇(左)，與韓國瑜(右)合影。(圖／取自李明璇臉書)

因為主持韓國瑜「北漂青年座談會」爆紅的李明璇，被網友認為長相激似Hebe田馥甄，直播時網友不斷敲碗希望鏡頭「多給主持人一點特寫」。

李明璇是北京大學畢業，父親是國民黨高雄市黨部副主委李明玉。

但網友要哭暈在廁所了，因為李明璇已經「結婚了」。

No.3 韓國瑜小編-王律涵

韓國瑜小編-王律涵。(圖／截自Youtube影片)

年輕的妹子容易成為焦點，如果是戰力滿點的妹子就更受矚目了！年僅22歲、剛從世新大學數位多媒體設計學系畢業的王律涵，是設計出韓國瑜最強菜販「高麗菜」圖示的美編。

在三立政論節目中一人對抗兩位邪惡的綠營名嘴，初生之犢不畏虎的氣勢狠嗆，「長大後才知道你們這些大人有多噁心」

No.2 韓國瑜女兒-韓冰

國民黨高雄市長候選人韓國瑜長女韓冰。（圖／本報資料照，李義攝）

韓國瑜大女兒韓冰，清純的長直髮、167公分的高挑身材，先前在韓國瑜競選國民黨主席時就受到關注，這次高雄市長選舉期間，在加拿大讀社會系大四的她也特別回台為老爸助選，亮麗的外型果然吸引不少粉絲。

韓冰為老爸韓國瑜管理臉書、網路資訊，大打網路戰。

No.1 柯P幕僚-學姐黃瀞瑩

台北市長柯P幕僚-「學姐」黃瀞瑩。(圖／本報資料照，郭吉銓攝)

第一名毫無懸念的是今年爆紅的學姐黃瀞瑩，黃瀞瑩之所以會受到網友歡迎，除了長相甜美有氣質，在鏡頭前面清純不做作的風格，讓男生女生都喜歡。只要是她幫柯文哲拍攝的宣傳影片，下面都會有一堆人瘋狂示愛！

畢業於輔大新聞系的黃瀞瑩，曾在ETtoday擔任政治記者，隨後赴英國倫敦大學金匠學院攻讀政治傳播研究所，回台後短暫待過立委蘇巧慧的辦公室。

(中時電子報)