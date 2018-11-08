民進黨選情告急！港媒：為何「他」仍泰然自若？

2018年11月08日 09:10 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，民進黨選情告急，包括北、新北、台中、高雄的民調均顯示落後，而宜蘭縣、彰化縣、澎湖縣都很可能從綠地變藍天！但是，行政院長賴清德昨（7日）出席工業區廠商聯合總會座談會時，臉上仍滿是笑容，泰然自若，絲毫感受不出選戰的壓力。有媒體表示不知賴清德葫蘆裡賣什麼藥？

年底選舉倒數16天，賴清德7日出席工業區廠商聯合總會座談會時表示，政院最終理想是讓台灣企業立足台灣，佈局全球，更希望台灣能加入CPTPP讓台灣產業更具競爭力。

然而，比起賴清德的演說，港媒《中評網》注意到的是賴清德臉上仍滿是笑容，泰然自若，絲毫感受不出選戰的壓力。由於民進黨現在的選情並不看好，除了台北、新北、台中、高雄的民調均顯示落後外，宜蘭縣、彰化縣、澎湖縣更或將綠地變藍天。為何賴清德還能如此泰然自若？

而且民進黨若2018真的敗選，除了黨中央難持其咎外，難道行政院長就沒有任何責任？ 賴清德難道忘記在2014年國民黨於縣市長大選大敗時，當時的行政院長江宜樺第一時間就宣布請辭。有4年前的經驗，現在誰也不敢說地方首長敗選，「行政院」施政不會受到檢討。

然而，從賴清德在媒體前展露的泰然自若之感，讓外界好奇究竟賴清德是手握必勝妙計才談笑用兵，又或是賴清德在民進黨內的接班態勢已成定局，不論民進黨勝或負，都動搖不了他的地位。無論如何，選後民進黨的權力分配會產生什麼變化，將是外界關注重點。

(中時電子報)