台北》柯文哲爭取連任今首度市場掃街拜票 人潮卻不如預期

台北市長柯文哲今天起請假全力拚選舉，今早8點在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票。（張潼攝）

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台北市長柯文哲今天起請假全力拚選舉，今早8點在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票。（張潼攝）

台北市長柯文哲今天起請假全力拚選舉，今早8點在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票，不過，當地雖算是綠營色彩較濃厚，但今早人潮卻不多，攤商反應也一般，反而簇擁柯的媒體與幕僚更多。有在地議員認為，「選錯時間」到的太早，也有可能是逛市場的長輩還在為取消重陽敬老金政策生氣，才導致柯人氣不如預期。

柯文哲今安排兩場公開的競選活動，早上8點至9點半先到濱江市場拜票，晚間6點至10點再與行動競選車，到士林區辦公民論壇和拜票。不過，一早的拜票行程，只見各家媒體大陣仗，柯文哲競選辦公室也出動總幹事小野、三位發言人以及將近10位幕僚陪同，市場人潮與攤商反應反而相形不那麼熱絡，甚至剛下車以及拜票過程中，也有民眾陳情「路不平」等心聲。

媒體問柯文哲，今安排掃街，是否也是要顧傳統票倉、菜籃族選票？柯文哲坦言，選舉還是有一定的步驟，該做還是要做，至於遇到抗議，他認為這就是民主社會的常態，政治上有支持、反對你的，我們要做的就是不要怕有衝突，要有解決衝突機制，也要爭取最大多數人支持。柯文哲，英文叫做「do our best」、盡力而為，能做多少算多少。

今有親民黨議員林國成、無黨籍林婕麗兩位友柯候選人陪同柯拜票，不過，在地民進黨議員黃向羣在旁觀察，他認為，濱江市場通常9點過後買菜人潮才會比較多，柯辦時間有點排錯，或也可能是為了體恤攤商忙碌時不要太打擾，無論如何「來得太早了」，才造成攤商反應不如預期，另外，逛市場的長輩還在氣重陽敬老金被取消，也可能是原因。他還建議，通常第一場掃街會從公有市場開始，比較有象徵性意義。

(中時 )

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