「拾穗‧食穗」光華高中課程融入米勒畫作

2018年11月08日 09:49 中時 曹婷婷

《廣達游於藝》藝術巡迴展─向大師挖寶･米勒特展，移師至光華高中展出42幅畫作。（曹婷婷攝）

走進米勒《拾穗》畫作，學生演繹「食穗」！《廣達游於藝》藝術巡迴展─向大師挖寶･米勒特展，移師至光華高中展出42幅畫作，餐旅群學生以農村米食文化「上菜秀」揭開序曲，配合大師米勒畫作，以一粒小小的麥穗喚起大家對自身環境和土地情感的熱愛。

光華高中重視藝術人文，是台南市唯一申請通過米勒特展的高中職學校。為了讓在地學生和國外學生對台灣農村生活有所感覺，發想「田中饗宴」，透過早年台灣農村生活器具配合米勒以農家生活為主題的畫作，從「米」細分為「五穀米、長糯米、圓糯米、在來米、蓬萊米」，因米的特性不同，分別製作出「五穀粽、米糕、紅圓、碗粿、狀元糕」等具有臺灣味特色的餐點或糕點。

餐飲科王四鳯老師指導學生運用「燉飯」加上起司絲放在塔皮上做成創意點心「花心塔」。蔡毓玲老師指導學生運用「米穀粉」加「麵粉」製作出鬆Q美味的「莓果奶油乳酪蛋糕」。

美術老師蘇惠珍則運用美術課指導一年級學生感受米勒畫筆下農村生活的儉樸、感恩以及恬靜，利用廢棄的紙泡水打成紙漿，製作成不同造型的吸音板和花瓶，展現惜物惜福的胸襟和態度。

配合米勒特展，學生從認識「米」和「麥」開始，進行說故事的對話，學生最後需產出一本圖文並茂的小書。設計群師生則以米勒大作「拾穗」為主題，製作真人版拾穗花燈，另也將進行「畫．書魂」作品展出。

校長張淑霞表示：配合米勒畫展所開發的課程相當多元，學習成果也顯得創意豐富。尤其，台灣早期生活器具都是現代學生所無法理解的，和米勒年代的農村生活相聯結，具有比較分析和應用的層次。

(中時 )