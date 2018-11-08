台中旅展明日登場 五星級飯店餐券下殺5.8折

2018年11月08日 09:49 工商 曾麗芳

金典酒店在台中旅展期間，餐券限量推出「買10送10」促銷案。（圖／台中金典酒店提供）

台中林酒店線上旅展期間，餐券下殺8折。（圖／台中林酒店提供）

「2018秋季台中國際旅展」11/9至11/12於台中世貿中心登場。由於該展也是農曆年前旅遊業與各大飯店衝刺業績的最後的機會，看準即將到來的年終尾牙，以及年底至明年初連假商機，數百家旅遊相關業者以年終清倉的心態、紛紛推出「優惠再加碼、破盤搶紅包」的低價方案衝刺業績、吸引買氣。

由於旅展現場訂購國外旅遊行程現省5,000到1萬元，五星級飯店住宿券下殺2.5折起，各式旅遊套裝行程及餐飲券低價促銷，預估4天展期將可吸引超過10萬人潮參觀搶購，台中飯店業者不僅爭相參展，且紛紛釋出優惠案搶客。

其中，全國大飯店台中旅展期間祭出雙人住宿、含2客早餐，限時搶購價2,700元、下殺38折；更推出全壽樓平日午/晚餐券 一套6張特惠價5,112元，下殺79折，輕鬆品嚐無國界自助BUFFET及正宗粵菜；此外，貴賓樓經典粵滬廂房桌菜，每桌/6~8人份、特價4,999元，下殺65折。

配合11/9~11/12的台中旅展，台中林酒店線上旅展提前開跑！11/9~11/12線上旅展期間餐券下殺8折、住宿券33折起。人氣商品首推「林集團聯合餐券買6送1」及「森林百匯假日下午餐券買4送1」，適用台中林酒店、高雄林皇宮「森林百匯」及台北典華「豐FOOD海陸百匯」，預料開賣將吸引大批饕客熱烈搶購。

此外，慶祝台中花博展出，林酒店推出「花開綻放一泊二食豪華雙人住宿券」，憑券可入住豪華客房或都會客房，平日每房、每晚6,888元起，含隔日早餐2客及奇鮮日料戰斧牛排雙人套餐，台中旅展現場再加碼送花博門票2張。

台中金典酒店旅展聯合超值餐券，今年同樣於台中秋季旅展期間提供一套2張1,998元的優惠價，每張聯合餐券能通行享用柏麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Lauras Steak House等餐廳；而此次旅展現場，除延續購買3套超值餐券，即加贈1張柏麗廳餐券的優惠外，還將另外加贈「4人同行1人免費」的優惠券，搭配超值餐券使用，平均每人779元、約下殺5.8折。

台中金典酒店旅展期間，還將以團購優惠的概念，在現場推出每日限量50組的「買10送10」特賣活動，只要購買10套超值餐券(售價19,980元)，加贈總價值9,990元的柏麗廳餐券10張，平均下來每人只要666元，搶攻公司行號犒賞員工、舉辦尾牙春酒，或是親朋好友聚餐使用。

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