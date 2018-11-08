高雄》第二場號角響起！韓國瑜今晚造勢大旗山

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚將前進大旗山地區，在高美醫專舉辦造勢活動(圖／韓國瑜News臉書紛絲團提供)

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜造勢場次一覽表。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜自參選後聲勢不斷上漲，「挺韓國瑜三山之友會」第一場10月26日在鳳山舉辦，吸引5萬人熱情參與，今晚(8日)更將前進大旗山地區，在美濃的高美醫專登場。國民黨台南市議員候選人謝龍介日前在政論節目中表示，韓國瑜會不會贏，在8號這場若氣勢有延續鳳山那場的話，「高雄就已成定局」。

謝龍介日前在政論節目「新聞深喉嚨」中表示，從目前的情勢來看，如果旗山的造勢晚會有延續鳳山場的人氣，那高雄的選舉就成定局，但他也首度坦言，韓國瑜的政見要實行，不能靠國民黨給的資源，而得要靠高雄官僚文化，如果引進國民黨的人就「會死」，謝認為，韓不會想要安插國民黨的人馬。

韓國瑜臉書粉絲團「韓國瑜News」也貼心公布了今11月8日旗山場的活動暨交通資訊如下：

活動場次：韓國瑜三山之友會第二場 「前進大旗美」

時間：11月8日（四）晚上6：30分進場

地點：美濃區成功路309號（高美醫專）

主持人：立法委員許淑華，立法院前院長王金平主辦

乘計程車者可從旗山轉運站到會場車資約200-250，四人共乘，平均一個人約40-50元。旗山轉運站有旗美國道快捷可到高鐵左營站，轉乘捷運。因地點附近無捷運火車，請儘量以共乘方式前往，客運晚上10：00後停止服務。而挺韓國瑜三山之友會，第三場岡山活動亦將在11月14（三），晚上6：30登場。地點在岡山河堤公園（高雄市岡山區仁義路）。

(中時電子報)

文章來源：高雄選韓國瑜News 臉書粉絲團

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