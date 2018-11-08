台北市長誰出線 國民黨青年部主任翁紹輝：理性終究超越感性

2018年11月08日 09:37 中時電子報 綜合報導

選戰倒數16天，各地選情漸趨激烈，台北市長三搶一的態勢也陷入膠著，據近期民調統計，柯文哲及丁守中的民調只相差在三個百分點。對此，國民黨青年部主任翁紹輝認為，雖然柯文哲似乎較受到媒體及年輕朋友的關注，但穩扎穩打的丁守中仍有非常高的勝出機會。

翁紹輝表示，過去柯文哲挾帶著網路高人氣以及政治素人的光環，一舉擊敗擁有政治背景的連勝文，民眾對於柯文哲的支持，來自於對長期藍綠惡鬥的反感，期望透過柯文哲尋求一個突破口。然而細數柯文哲執政四年以來的作為，除了直白的發言博得媒體版面，拉近與民眾的距離，實際的政績卻屢屢跳票。例如柯文哲就任之初，信誓旦旦要處理的五大案，如今四年已過，這五大案儼然成為羅生門，台北市民映入眼簾只剩斑駁的大巨蛋，以及台北市建設的毫無進展。而四年兩萬戶公宅的政策，柯文哲僅以「可以做到兩萬戶開工就很厲害了」做回應，為自己執行力不彰做辯駁，顯見柯文哲「說」比「做」來得擅長。

而丁守中雖然無法像柯文哲一般，譁眾取寵吸引群眾的目光，但憨厚老實，以及堅韌不拔的毅力，正是因為這些特質，丁守中今天才能夠成為國民黨提名的台北市長候選人。24年的耕耘，丁守中非常清楚今天台北市所面臨的問題，以及解決之道。過去擔任立委期間，他多次獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，顯見真正會做事的人總是埋頭苦幹，而不在意外界的眼光。

最後翁紹輝表示，政治人物懂得透過庶民語言與民眾直接對談值得嘉許，然而實際政績仍是衡量是否適任的關鍵因素。選舉將近，相信民眾在理性思考，審慎判斷後，會選出最合適的台北市長人選。

(中時電子報)