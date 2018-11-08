台北市長誰出線 國民黨青年部主任翁紹輝：理性終究超越感性

圖片來源：國民黨青年部主任翁紹輝 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

選戰倒數16天，各地選情漸趨激烈，台北市長三搶一的態勢也陷入膠著，據近期民調統計，柯文哲及丁守中的民調只相差在三個百分點。對此，國民黨青年部主任翁紹輝認為，雖然柯文哲似乎較受到媒體及年輕朋友的關注，但穩扎穩打的丁守中仍有非常高的勝出機會。

翁紹輝表示，過去柯文哲挾帶著網路高人氣以及政治素人的光環，一舉擊敗擁有政治背景的連勝文，民眾對於柯文哲的支持，來自於對長期藍綠惡鬥的反感，期望透過柯文哲尋求一個突破口。然而細數柯文哲執政四年以來的作為，除了直白的發言博得媒體版面，拉近與民眾的距離，實際的政績卻屢屢跳票。例如柯文哲就任之初，信誓旦旦要處理的五大案，如今四年已過，這五大案儼然成為羅生門，台北市民映入眼簾只剩斑駁的大巨蛋，以及台北市建設的毫無進展。而四年兩萬戶公宅的政策，柯文哲僅以「可以做到兩萬戶開工就很厲害了」做回應，為自己執行力不彰做辯駁，顯見柯文哲「說」比「做」來得擅長。

而丁守中雖然無法像柯文哲一般，譁眾取寵吸引群眾的目光，但憨厚老實，以及堅韌不拔的毅力，正是因為這些特質，丁守中今天才能夠成為國民黨提名的台北市長候選人。24年的耕耘，丁守中非常清楚今天台北市所面臨的問題，以及解決之道。過去擔任立委期間，他多次獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，顯見真正會做事的人總是埋頭苦幹，而不在意外界的眼光。

最後翁紹輝表示，政治人物懂得透過庶民語言與民眾直接對談值得嘉許，然而實際政績仍是衡量是否適任的關鍵因素。選舉將近，相信民眾在理性思考，審慎判斷後，會選出最合適的台北市長人選。

(中時電子報)

高雄》第二場號角響起！韓國瑜今… 高雄》高雄為什麼對民進黨這麼重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。