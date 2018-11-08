西半部一片灰濛濛 中市維持一級應變並取締企業空汙行為

2018年11月08日 09:50 中時 陳世宗

台中市政府環保局維持一級應變，並加強取締企業空汙行為，降低逸散汙染等。（陳世宗翻攝）

台灣西半部8日持續受到風速偏弱影響，境內汙染物不易散去；加上今晚東北季風南下，將挾帶來自中國大陸的境外汙染物，台北以南至高屏各縣市空氣品質恐持續大受影響；台中市政府環保局指出，該局將維持一級空品應變，採行前30大汙染源配合減排、前100大工地加強周邊道路洗掃抑制揚塵等措施。

環保局指出，台中火力發電廠今日午夜至清晨已配合降載1900百萬瓦（MW）；市府也加強取締多件企業空汙行為，合計開出20萬餘元；預計明日北風增強，空氣品質有機會轉好，在此之前提醒民眾外出時加強個人防範。

根據行政院環保署監測資料，今日上午8時，北部、竹苗空品區3站亮紅燈、21站橘燈；中部空品區3站紅燈、5站橘燈；雲嘉南空品區7站紅燈、5站橘燈；高屏空品區9站紅燈、5站橘燈。

環保局表示，自前天下午啟動預警一級應變並通報環保署後，即持續執行應變措施，並加強稽查空汙行為。昨日應變小組查獲南屯區業者洗車平台不符規定，3件空地露天燃燒廢棧板、廢木材，皆依違反「空氣污染防制法」規定當場告發。

市府採行的空汙應變措施，包括通報前30大汙染源配合減排並加強巡查、通知前100大工地加強周邊道路洗掃，加強查處營建工地揚塵逸散。除中火之外，還有16家企業自主配合降載減排；全市各清潔隊也加強洗掃作業，抑制道路揚塵。

環保局長白智榮強調，這波空氣品質主要是受到大氣條件影響，每年秋季天氣系統變化較為快速，冷暖交替頻率增加，不確定性較大。提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱民眾，避免戶外長時間劇烈活動，必要時應戴上口罩。

環保局也加強稽查露天燃燒，市府各工程主管機關也同步查核重大營建工程及公共工程，降低逸散汙染。台中火力發電廠今日凌晨0點至上午7點也配合降載減排，降載量1,900MW，降載量1900MW，含歲(檢)修1100MW(G2、G8)、非歲(檢)修800MW。

(中時 )