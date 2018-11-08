成大建築系友手繪展　建築大師漢寶德學生時期手稿曝光

2018年11月08日 09:56 中時 曹婷婷

成功大學「手繪的建築歲月」展覽。（成大建築系提供）

「手繪」是建築教育必練的基本功，成功大學刻正舉辦「手繪的建築歲月」展覽，已故建築大師漢寶德、知名藝術家朱鈞、九典聯合建築師事務所主持人郭英釗等系友學生時期手繪作品曝光，讓人從中窺見知名建築師設計創作概念萌芽開端。

策展人建築系黃若珣指出，「手繪」是建築教育從大學一年級入學後必經的基本訓練，成大建築系擁有悠久繪畫課傳統，可能是全台唯一聘請專任繪畫老師教學的建築系，如1950年代美術家郭柏川教授就在建築系任教，直到今日，素描、油畫仍是建築系學生必學繪畫技巧。「在這個網路資訊紛飛、數位爆炸的年代，沉靜地手繪一幅空間寫生或建築表現法，成為如此珍貴的一件事。」

「手繪的建築歲月」由成大建築學系、成大建築文教基金會與成大藝術中心共同主辦，共展出144件作品，台灣知名建築師暨建築學者漢寶德為成大建築系47級畢業生，展出作品是求學時期勾勒西洋尖塔的嘗試，遠景採用較寫意手法，近景勾勒較為細緻。此外，還有縱橫建築專業及美術界數10載的知名藝術家朱鈞、設計北投圖書館及台江國家公園遊客中心等知名建築師郭英釗學生時期作品。

黃若珣表示，早期建築系學生手繪希臘柱式為基本訓練，較為細緻精密，近代訓練較簡單，繪製基本建築圖即可，用手進行繪製的動作相對更費神、耗時，卻是很重要的，「建築設計的本質應該是從親手繪製的感知空間開始，當真的用手畫出空間，才會比較真實貼切。」另一位策展人蔡寧強調，手繪圖可看性就在於此，展覽即日起至12月2日在成大藝坊展出，帶領大家重溫手繪的美好歲月。

(中時 )