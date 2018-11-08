週年慶旺 服飾零售業祭45K高薪搶人

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中時
邱琮皓

又到了百貨公司週年慶季節，勞動部勞動力發展署發現，為了搶攻這波龐大的商機，各家廠商紛紛積極招募銷售人才，衝刺今年業績表現，特別是服飾零售業更是在「台灣就業通」祭出上看45K的高薪，期望能在週年慶旺季分一杯羹。

據「台灣就業通」就業服務資料庫發現，零售業相關的服務人員，今年1至9月的職缺數累計為6.7萬個，而今年1至9月的求供倍數為2.7倍，也就是平均每一個求職者有2.7個工作機會。接近週年慶旺季，10月的新增職缺數有6,900人，求供倍數約為2.7倍，但發展署發現，廠商明顯開出高薪，就是希望能尋找銷售高手。

發展署指出，目前在「台灣就業通」釋出的相關職缺的服飾業者包括：艾瑪特實業股份有限公司釋出服飾門市人員、儲備幹部、會計人員，共招募32名；霈姬時尚股份有限公司（PG美人網）因應週年慶招募特賣檔期正職人員、物流中心正職人員、包裝維修人員，共19名人員；荷蘭商海恩斯莫里斯有限公司（H&M）強力徵求門市人員、儲備幹部、長期兼職等。

另外，主富服裝股份有限公司（NET服飾）大舉招募45名人員。其中英屬維京群島商利時有限公司（Roots、Arnold Palmer服飾）及美商利惠國際有限公司（LEVIS）的銷售人員月薪分別上看4萬元、4.5萬元。

此外，太平洋崇光百貨也釋出樓面管理人員、工務人員、顧客服務專員等職缺；以經營生活雜貨為主的生活工場也徵求25名儲備幹部及門市人員，月薪26,000至32,000元；阿瘦皮鞋大力徵求56名門市銷售人員；歐艾斯公寓大廈管理維護股份有限公司也招募百貨公司週年慶保全及臨時清潔人員，由此可看出無論是百貨業或零售業，都想搶下這波週年慶大餅。

(中時 )

西半部一片灰濛濛 中市維持一級…

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